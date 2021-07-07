Графические карты NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER для ноутбуков выйдут в начале 2022 года
Сегодня появилась информация, что компания NVIDIA планирует обновить серию GeForce RTX 30 для ноутбуков моделями линейки SUPER. Об этом сообщил инсайдер Greymon55 на своей странице в социальной сети Twitter. По словам инсайдера, ожидается, что линейка NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER будет запущена в начале 2022 года, что намекает на возможный официальный анонс на мероприятии CES 2022.
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Greymon55 уверенно заявляет, что именно графические процессоры GeForce RTX 30 для ноутбуков получат обновление SUPER. В настоящее время нет никаких сведений о подомном обновлении для настольных компьютеров, но исключать подобного развития событий не стоит исключать, так как NVIDIA славится своей непредсказуемостью.
Что касается линейки ноутбуков, то ранее уже была утечка от компании Lenovo, которая опубликовала на Reddit две модели линейки SUPER: NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER с 16 ГБ памяти GDDR6 и GeForce RTX 3070 SUPER с 8 ГБ памяти GDDR6.
Можно ожидать, что линейка SUPER будет представлена вместе с ноутбуками на гибридных процессорах Intel Alder Lake-P, если производители не захотят снова обновить Tiger Lake в 2022 году, что будет ожидаемым решением, учитывая то же самое. Платформа экономит их затраты на дизайн, но также означает, что вы будете использовать технологии с 2021 года, годом позже, с небольшим обновлением графического процессора.
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Также ресурс Videocardz предположил, что линейка NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER может получить графический процессор GA103. Ранее уже ходили слухи о графическом процессоре GA103, который был более оптимизированным игровым чипом и должен был находиться между GA104 и GA102, однако ни одна видеокарта в настоящее время не основана на этом чипе. Это может быть шансом для NVIDIA возродить свой графический процессор GA103, который будет предлагать как увеличенное количество ядер, так и лучшую оптимизацию энергопотребления. Пока это всего лишь слухи, но появление моделей SUPER кажется довольно вероятным, учитывая, что графические процессоры следующего поколения еще очень далеки от официального анонса.
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