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Графические карты NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER для ноутбуков выйдут в начале 2022 года

Об этом сообщил в Twitter инсайдер под ником Greymon55
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 Сегодня появилась информация, что компания NVIDIA планирует обновить серию GeForce RTX 30 для ноутбуков моделями линейки SUPER. Об этом сообщил инсайдер Greymon55 на своей странице в социальной сети Twitter. По словам инсайдера, ожидается, что линейка NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER будет запущена в начале 2022 года, что намекает на возможный официальный анонс на мероприятии CES 2022.

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 Greymon55 уверенно заявляет, что именно графические процессоры GeForce RTX 30 для ноутбуков получат обновление SUPER. В настоящее время нет никаких сведений о подомном обновлении для настольных компьютеров, но исключать подобного развития событий не стоит исключать, так как NVIDIA славится своей непредсказуемостью.

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 Что касается линейки ноутбуков, то ранее уже была утечка от компании Lenovo, которая опубликовала на Reddit две модели линейки SUPER: NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER с 16 ГБ памяти GDDR6 и GeForce RTX 3070 SUPER с 8 ГБ памяти GDDR6.

 Можно ожидать, что линейка SUPER будет представлена вместе с ноутбуками на гибридных процессорах Intel Alder Lake-P, если производители не захотят снова обновить Tiger Lake в 2022 году, что будет ожидаемым решением, учитывая то же самое. Платформа экономит их затраты на дизайн, но также означает, что вы будете использовать технологии с 2021 года, годом позже, с небольшим обновлением графического процессора.

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 Также ресурс Videocardz предположил, что линейка NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER может получить графический процессор GA103. Ранее уже ходили слухи о графическом процессоре GA103, который был более оптимизированным игровым чипом и должен был находиться между GA104 и GA102, однако ни одна видеокарта в настоящее время не основана на этом чипе. Это может быть шансом для NVIDIA возродить свой графический процессор GA103, который будет предлагать как увеличенное количество ядер, так и лучшую оптимизацию энергопотребления. Пока это всего лишь слухи, но появление моделей SUPER кажется довольно вероятным, учитывая, что графические процессоры следующего поколения еще очень далеки от официального анонса.

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