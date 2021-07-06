Nintendo анонсировала новую версию консоли Nintendo Switch
Теперь игровая система получила OLED-экран вместо ЖК-панели в оригинальной версии. Однако это не единственное улучшение консоли.
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Обновленная модель Nintendo Switch оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем. Напомню, что текущая модель имеет 6,2-дюймовый ЖК-дисплей, так что это является значительным улучшением с точки зрения повышения контрастности, яркости цветов и размера изображения. Однако об изменении разрешения не упоминается, поэтому покупатель все равно получит дисплей с разрешением 720p, что даже несколько уменьшает плотность пикселей. Данная информация соответствует тому, что уже было известно из различного рода утечек с начала этого года, и вполне вероятно, что при производстве дисплея используется OLED матрица компании Samsung. Размер корпуса консоли стал лишь немного шире, чем у базовой модели, поэтому рамки вокруг экрана будут намного меньше.
Что не подтвердилось, так это повышение производительности. Некоторое время назад появились слухи о возможности поддержки DLSS в версии Switch, называемой Switch Pro, но ничего подобного в анонсе не упоминается, равно как и поддержки 4K. К счастью не всё так безрадужно в отношении спецификаций. Nintendo удвоила объем внутренней памяти до 64 ГБ, что является долгожданным решением. Nintendo также акцентирует внимание на улучшении звука встроенных динамиков.
Помимо технических характеристик самой системы, есть также обновление док-станции. В частности, теперь она имеет встроенный порт Ethernet, поэтому можно играть в игры, используя проводное подключение для более быстрого и надежного соединения с сетью. Ранее для этого необходимо было купить адаптер USB-Ethernet.
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Что касается цены, то она составит 349,99 долларов. Это на 50 долларов больше, чем у базовой версии Switch, которая в момент выпуска 3 марта 2017 года стоила 299,99 долларов. Обновленная OLED-модель Nintendo Switch выйдет 8 октября.
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