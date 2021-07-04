Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi MI MIX 4 станет самым дорогим смартфоном компании

Это станет расплатой за множество интересных функций, которые получит новый флагман компании
[ ] для раздела Блоги
+
! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 По мере приближения официальной даты запуска смартфона Xiaomi Mi MIX 4 появляется всё больше сообщений и утечек об этом флагманском устройстве. По имеющимся данным, Xiaomi Mi MIX 4 официально поступит в продажу в августе. Этот смартфон станет первым устройством Xiaomi, использующим технологию камеры под экраном. Благодаря этой технологии достигается настоящий полноэкранный эффект. Кроме того, есть сообщения, что это устройство будет использовать новейший чип Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Однако, учитывая, что в этом телефоне используется ряд передовых технологий, не стоит ожидать, что этот смартфон будет дешевым. Более того, это устройство может стать самым дорогим массовым смартфоном компании Xiaomi.

реклама

 Согласно недавней утечке, цена Xiaomi Mi MIX 4 будет начинаться с 5999 юаней, что составляет примерно 928 долларов. Это делает его более дорогим, чем Xiaomi Mi 11 Ultra, который в настоящее время является самым дорогим смартфоном Xiaomi, не считая экспериментального Xiaomi Mi Mix Alpha

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi mi mix mi mix4 mi mix 4 mi mix alpha
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
59
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
5
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
11

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 31
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 59
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 27
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
45
Российские цены на видеокарты NVIDIA продолжают падать – скидки на GeForce 3090 доходят до 130 000р
51
Выясняем, можно ли стать миллионером с помощью Chia Coin – подсчитываем доходы с фермы за 2 месяца
24
71 смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
15
Видеокарты продолжат дешеветь в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приближается к рекомендованной NVIDIA
40
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
34
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
1
Китайские майнеры могут купить свою гидроэлектростанцию и скрыто майнить Биткоины
30
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
155
Украинец украл у Microsoft 10 миллионов долларов с помощью подарочных карт Xbox
136
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
32
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
12
СМИ: новая Dead Space — это крупный ремейк-переосмысление первой части
7
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
108
Gigabyte перечислила материнские платы, поддерживающие установку Windows 11 на ПК
28
MSI вновь запустила производство GeForce GT 730 на архитектуре Kepler
13
Сооснователь Rockstar Games и автор серии GTA основал новую студию
+
21 июля выходит новая игра во вселенной Ведьмака от студии CD Projekt RED
9
MSI дарит подарки за покупку игровых аксессуаров в России
1
Redmi Note 8 Pro и ещё 10 смартфонов Xiaomi перестали включаться после установки MIUI 12.5
4

Популярные статьи

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
59
Pi Network – Как бесплатно получить новую криптовалюту
31
Битва Супер-кулеров или скажи AIO - нет
46
Обзор HDMI-разветвителей с AliExpress дешевле 5$
12
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
24
Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
8
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Александр Кремлев
11:00
На тебе да,если нет мозга не будет и потенции,лямблия)))
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
Миша Филиппенко
10:59
Хорошая рубрика, но ещё очень хочется такое же сравнение, но состоящее из Intel 11, zen 3 и с видеокартами amd и rtx последних поколений. Было бы огонь!
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1TronpmG5
10:59
Большинству потребителй, которые имеют старые ОС, срать на версию директикс. На все новое фапают только "инноваторы", которым пофиг что лишь бы новое.
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
Merovingl
10:57
В сравнении с 4750 разницы практически нет, около 6-7%, интел стайл прям.
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
Александр Кремлев
10:53
Креативные ребята майнеры-,не то что вечно стонущие гей меры.
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
Виталий Shokerxxx
10:48
сисиди на памяти plc будут бомба.как поперли пси 4 задержалась и на тебе пси 5 .6.
Организация PCI-SIG представила черновик стандарта PCI Express 6 версии 0.71
burobay
10:48
Они еще не поняли, что геймеры не покупают за такие цены, но я все равно испытываю некоторое злорадство от того, что майнеры погорели. Особенно те, кто не успел отбить. Злорадство - нехорошее чувство,...
Видеокарты продолжат дешеветь в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приближается к рекомендованной NVIDIA
help
10:48
шапочку из фольги поди сменить надо? тараканы дырки проели
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
Виталий Shokerxxx
10:47
спецом поганцы делают чтоб новые желесяки покупали кождый год по завышенным ценам как со смартами каждый новый смарт новый ведроид. кастомизация была еще со времен хп норм единственный косяк хп был в ...
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
Пэсах Швицарчик
10:46
Вы все сговорились чтоли? Все комповые порталы, начали про авто писать.
Пикап Tesla Cybertruck научится подруливать задними колёсами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем