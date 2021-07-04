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По мере приближения официальной даты запуска смартфона Xiaomi Mi MIX 4 появляется всё больше сообщений и утечек об этом флагманском устройстве. По имеющимся данным, Xiaomi Mi MIX 4 официально поступит в продажу в августе. Этот смартфон станет первым устройством Xiaomi, использующим технологию камеры под экраном. Благодаря этой технологии достигается настоящий полноэкранный эффект. Кроме того, есть сообщения, что это устройство будет использовать новейший чип Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Однако, учитывая, что в этом телефоне используется ряд передовых технологий, не стоит ожидать, что этот смартфон будет дешевым. Более того, это устройство может стать самым дорогим массовым смартфоном компании Xiaomi.

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Согласно недавней утечке, цена Xiaomi Mi MIX 4 будет начинаться с 5999 юаней, что составляет примерно 928 долларов. Это делает его более дорогим, чем Xiaomi Mi 11 Ultra, который в настоящее время является самым дорогим смартфоном Xiaomi, не считая экспериментального Xiaomi Mi Mix Alpha