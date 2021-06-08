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На Computex одним из самых важных анонсов Intel стало представление двух моделей процессоров Tiger Lake-UP3: Core i7-1195G7 и Core i5-1155G7.

Intel Core i9-1195G7 - флагманский процессор Tiger Lake. Модель дополненила линейку Core 11-го поколения, которое впервые в этом сегменте предлагает тактовую частоту 5,0 ГГц в одноядерном режиме. Эта частота стала достижима благодаря технологии Intel Max Turbo 3.0. Хотя процессор уже был выпущен и был замечен в составе ноутбуков рразличных производителей, тем не менее, до сих пор в сети не было ни одного теста. Но, как оказалось, процессор Core i7-1195G7 уже появился на Geekbench, где показал впечатляющие результаты.

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Intel Core i7-1195G7 набирает от 1662 до 1700 баллов в одноядерном тесте Geekbench V5. В многоядерном тесте его результат составил 6005 баллов. Тестовой системой послужил предварительный образец ноутбука CLEVO NV4XMJ, уже предлагаемой с другими моделями процессоров Tiger Lake-UP3:

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Впечатляющие 1700 баллов для одноядерной нагрузки ставят процессор ниже Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S и чуть выше настольных процессоров AMD Ryzen серии 5000. Core i7-1195G7 заметно быстрее, чем модели Core i7-1185G7 и Core i7-1165G7, оба с небольшим отрывом преодолевают барьер в 1400 баллов.

На данный момент Core i7-1195G7 является флагманским процессором серии Tiger Lake-UP3 и, вероятно, останется таковым до выхода серии Alder Lake.