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Стоимость компонентов Apple Watch Series 6 составляет только треть официальной цены часов

Таким образом пользователь платит втридорога больше, чем они стоят
[ ] для раздела Блоги
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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
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 Эксперты по исследованию рынка Counterpoint подготовили анализ BoM для Apple Watch Series 6, который дает некоторое представление о том, сколько денег компания из Купертино зарабатывает на каждой продаже умных часов. Хотя оценка может быть неточной, это все же приличная сумма за единицу, идущая в казну Apple.

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 Аналитики выделили 136 долларов США за стоимость материалов, что составляет чуть более 34% официальной цены Apple Watch Series 6 в 399 долларов США. Большая часть расходов приходится на ЦП, датчики, дисплей и корпус, при этом Counterpoint считает, что эти компоненты составляют около 68% от общей суммы счета. Остальные затраты уходят на упаковку, сборку и программное обеспечение. Стоимость была снижена за счет отказа от Force Touch в Watch Series 6.

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<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
Сравнялись цены 3060 и 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

 Поклонники вряд ли будут шокированы такой значительной разницей, тем более что Apple является далеко не единственным технологическим гигантом, который имеет значительную прибыль на свои продукты только за счет шильдика с названием компании. Samsung также известен тем, что добавляет огромные наценки на свои устройства под брендом Galaxy.

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QUАКЕ
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вообще не в тему. Вот, самолёт просто пластиковая моделька, без текстур и освещения. И так же других фотках. https://st.overclockers.ru/images/soft/2021/06/04/bf_sliv/bf3_big.jpeg
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Дмитрий Внук
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