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Эксперты по исследованию рынка Counterpoint подготовили анализ BoM для Apple Watch Series 6, который дает некоторое представление о том, сколько денег компания из Купертино зарабатывает на каждой продаже умных часов. Хотя оценка может быть неточной, это все же приличная сумма за единицу, идущая в казну Apple.

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Аналитики выделили 136 долларов США за стоимость материалов, что составляет чуть более 34% официальной цены Apple Watch Series 6 в 399 долларов США. Большая часть расходов приходится на ЦП, датчики, дисплей и корпус, при этом Counterpoint считает, что эти компоненты составляют около 68% от общей суммы счета. Остальные затраты уходят на упаковку, сборку и программное обеспечение. Стоимость была снижена за счет отказа от Force Touch в Watch Series 6.

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Поклонники вряд ли будут шокированы такой значительной разницей, тем более что Apple является далеко не единственным технологическим гигантом, который имеет значительную прибыль на свои продукты только за счет шильдика с названием компании. Samsung также известен тем, что добавляет огромные наценки на свои устройства под брендом Galaxy.