Стоимость компонентов Apple Watch Series 6 составляет только треть официальной цены часов
Эксперты по исследованию рынка Counterpoint подготовили анализ BoM для Apple Watch Series 6, который дает некоторое представление о том, сколько денег компания из Купертино зарабатывает на каждой продаже умных часов. Хотя оценка может быть неточной, это все же приличная сумма за единицу, идущая в казну Apple.
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Аналитики выделили 136 долларов США за стоимость материалов, что составляет чуть более 34% официальной цены Apple Watch Series 6 в 399 долларов США. Большая часть расходов приходится на ЦП, датчики, дисплей и корпус, при этом Counterpoint считает, что эти компоненты составляют около 68% от общей суммы счета. Остальные затраты уходят на упаковку, сборку и программное обеспечение. Стоимость была снижена за счет отказа от Force Touch в Watch Series 6.
Поклонники вряд ли будут шокированы такой значительной разницей, тем более что Apple является далеко не единственным технологическим гигантом, который имеет значительную прибыль на свои продукты только за счет шильдика с названием компании. Samsung также известен тем, что добавляет огромные наценки на свои устройства под брендом Galaxy.
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