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Сегодня компания Acer проводит мероприятие next@acer, на котором представляет большое количество новой продукции, включая высокопроизводительные ноутбуки на базе мобильных процессоров Intel 11-го поколения. Компания анонсировала обновленные версии ноутбуков Predator Triton 500 и Helios 500, которые также оснащаются мобильными графическими картами NVIDIA на архитектуре Ampere. Новые мобильные компьютеры оснащены обновленным вентилятором Acer AeroBlade 3D для лучшего охлаждения, звуком DTS: X Ultra и обновленными возможностями подключения.

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Acer Predator Triton 500 SE

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Новинка предлагает первоклассное аппаратное обеспечение для лучшей производительности в современных играх AAA класса. Acer Predator Triton 500 SE будет комплектоваться мощнейшим процессором Core i9 11-го поколения и мобильной видеокартой GeForce RTX 3080. Будущие покупатели также будут иметь возможность использовать до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD накопитель емкостью до 4 ТБ с высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen 4. Acer упоминает возможность о тактовой частоте процессора 5 ГГц, это означает, что ноутбук получит процессор Core i9-11980HK.

Predator Triton 500 SE, как и ноутбуки других производителей получил 16-дюймовый дисплей. Он имеет соотношение сторон 16:10, соотношение экрана к корпусу 87% и возможность выбора из трех панелей: ЖК-дисплей WQXGA с частотой 165 Гц, мини-светодиодная панель WQXGA с частотой 165 Гц и максимальной яркостью 1250 нит и 100% охватом цветовой гаммы sRGB и IPS панель PolarBlack разрешением WQXGA с частотой 240 Гц и 100% охват цветовой гаммы DCI-P3.

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Acer Predator Helios 500

Данный ноутбук предназначен для геймеров, которым нужно более крупное устройство с дисплеем диагональю 17,3 дюйма. Он комплектуется аналогичными центральными процессорами Intel Core i9 и графическими картами NVIDIA GeForce RTX 3080. Кроме того, в Acer Predator Helios 500 может быть установлено до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 частотой 3200 МГц, а также два SSD накопителя PCIe NVMe в массив RAID 0 и жесткий диск SATA.

17,3-дюймовый 4K Mini LED дисплей с частотой 120 Гц, работает по технологии AUO AmLED. Она не хуже VESA Display HDR 1000, это означает, что дисплей должен обеспечивать улучшенную насыщенность и контрастность.

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В системе охлаждения Acer использует специальный полимер из металлического сплава, который устанавливается поверх процессора для лучшего распределения тепла. Ноутбук оснащен двумя вентиляторами вместо трех на Predator Triton 500 SE.

Что касается стоимости и появления в продаже, то Acer Predator Triton 500 SE будет доступен для покупки в июне по цене от 1750 долларов, а Predator Helios 500 можно будет приобрести в августе по цене от 2500 долларов.