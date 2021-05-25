Microsoft заявляет о революционном пользовательском интерфейсе Windows 10
Согласно ряду замеченных вакансий, Microsoft готовится к некоторым «радикальным» изменениям в дизайне Windows 10. Microsoft некоторое время работала над капитальным обновлением дизайна, и компания незаметно подтвердила обновление в объявлении о вакансии в начале этого года. На данный момент не так много подробностей о Sun Valley. Известно, что новый внешний вид будет сосредоточен на закругленных углах, функциях и переходах, подобных Windows 10X.
Список вакансий был опубликован командой Microsoft Interactive eXperiences Platform (IXP), которая отвечает за UX Windows и приложений Windows. Команда отвечает за базовый состав, платформы рендеринга и меню «Пуск», Office, Microsoft Edge и собственных приложений Windows.
«Сейчас мы находимся на многолетнем пути к революции в платформе Windows UX, предоставляя лучшие интерактивные возможности, демонстрируя передовое оборудование», - отметила Microsoft в списке вакансий, который все еще доступен на ее веб-сайте по состоянию на 24 мая.
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Согласно списку вакансий, менеджер программ Microsoft, очевидно, будет работать с командой Project Reunion, чтобы «определять, проектировать, планировать, создавать основные улучшения для платформы Windows UX».
В другом списке вакансий, который больше не доступен, команда Microsoft, отвечающая за работу с окнами, также подтвердила, что она находится в «многолетнем путешествии по переосмыслению этой платформы с целью обеспечения наилучшего интерактивного взаимодействия в Windows». «Ваша работа будет влиять и формировать внешний вид Windows, вы поможете нам изменить мир», - говорится во втором списке вакансий.
Основная концепция заключается в улучшении общей согласованности дизайна, анимации, внедрении закругленных углов и поддержке новых функций. Как было отмечено в предварительных сборках, Microsoft также работает над новыми значками, шрифтами и жестами для Windows.
Обновление Sun Valley также основано на функциях WinUI и Project Reunion, что упростит разработчикам создание привлекательных приложений с закругленными углами.
Выход обновления запланирован на конец 2021 года, оно должно распространиться на все системы на ОС Windows 10, включая рабочие станции, настольные компьютеры, планшеты, устройства 2-в-1 и т. д.
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