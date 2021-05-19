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Информация о ноутбуках с процессором Intel Core i7-11800H от различных производителей уже начала появляться, поэтому неудивительно, что результаты тестов процессора Tiger Lake H45 также были обнаружены. Известный инсайдер Tum APISAK поделился одним интересным результатом CPU-Z, который дает хорошее представление о том, чего можно ожидать от процессора Intel, особенно по сравнению с конкурентом в лице AMD Ryzen 7 5800H. Оба процессора имеют 8 ядер и 16 потоков и оба они обладают максимальным TDP 45 Вт.

Intel Core i7-11800H имеет преимущество с точки зрения максимальной тактовой частоты ускорения: 4,6 ГГц против 4,4 ГГц. Это явно помогает с однопоточным тестом CPU-Z, где чип Tiger Lake H45 набрал 615 баллов. Однако Ryzen 7 5800H не сильно отстает, набрав 585 баллов, что на 5,13% меньше.

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В многопоточном тесте CPU-Z AMD Ryzen 7 5800H набирает 6015 баллов, а i7-11800H - 5802 балла, что дает 3,67% преимущество процессору AMD.

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Разница в производительности двух процессоров не велика, и выбор конкретной модели ноутбука будет зависеть от предпочтений каждого отдельного человека и его отношения к продукции Intel и AMD.