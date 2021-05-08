Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, Nvidia обновит все модели видеокарт текущей линейки GeForce RTX 3000 новыми графическими процессорами с блокировкой майнинга. Для того, чтобы отличить обновленные модели от старых придумали аббревиатуру LHR (Lite Hash Rate).

реклама

Сегодня появилась информация об обновленных видеокартах компании GALAX. Если судить по упаковке, то она не имеет никаких отличий у двух версий - карты выглядят идентично, и покупатель не поймет какую версию приобретает, если не обратит внимание на несколько иное название, к которому добавлены надписи «FG». Galax пока не объясняет расшифровку такой аббревиатуры.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

На страницах спецификаций подтверждены варианты графического процессора, используемые моделями RTX 3070 LHR и RTX 3080 LHR, а также оценочная скорость хеширования, производимая этими картами.

реклама

Хешрейт для моделей LHR, по-видимому, составляет половину от текущей серии RTX 3000. Стоит обратить внимание, что эти числа не учитывают проводимые оптимизации для майнинга, которые могут легко повысить производительность за счет ограничения мощности или разгона памяти.

На данный момент не известно, последуют ли другие партнеры Nvidia примеру GALAX и, по крайней мере, попытаются назвать эти карты по-другому. Мы решили перечислить эти карты отдельно в нашей базе данных, это должно помочь вам найти модели с ограниченным хешрейтом, как только они станут доступны.

реклама



