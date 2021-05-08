Galax уже производит видеокарты RTX 3070 и RTX 3080 с ограничением майнинга
Как известно, Nvidia обновит все модели видеокарт текущей линейки GeForce RTX 3000 новыми графическими процессорами с блокировкой майнинга. Для того, чтобы отличить обновленные модели от старых придумали аббревиатуру LHR (Lite Hash Rate).
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Сегодня появилась информация об обновленных видеокартах компании GALAX. Если судить по упаковке, то она не имеет никаких отличий у двух версий - карты выглядят идентично, и покупатель не поймет какую версию приобретает, если не обратит внимание на несколько иное название, к которому добавлены надписи «FG». Galax пока не объясняет расшифровку такой аббревиатуры.
На страницах спецификаций подтверждены варианты графического процессора, используемые моделями RTX 3070 LHR и RTX 3080 LHR, а также оценочная скорость хеширования, производимая этими картами.
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Хешрейт для моделей LHR, по-видимому, составляет половину от текущей серии RTX 3000. Стоит обратить внимание, что эти числа не учитывают проводимые оптимизации для майнинга, которые могут легко повысить производительность за счет ограничения мощности или разгона памяти.
На данный момент не известно, последуют ли другие партнеры Nvidia примеру GALAX и, по крайней мере, попытаются назвать эти карты по-другому. Мы решили перечислить эти карты отдельно в нашей базе данных, это должно помочь вам найти модели с ограниченным хешрейтом, как только они станут доступны.
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