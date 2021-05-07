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Samsung Internet - популярный веб-браузер, изначально разработанный для смартфонов Galaxy, но его также можно загрузить в Play Store для других устройств. Браузер часто хвалят за его быстрый движок на основе Chromium и широкие возможности настройки Теперь появилось несколько новых функций, которые можно опробовать в канале бета-версии.

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Компания Samsung опубликовала сообщение в блоге, в котором рассказывается об изменениях в Samsung Internet 14.2 Beta, которые включают дополнительную панель закладок. Кроме того, в браузере улучшена поддержка функции Samsung «Продолжить приложения на других устройствах», которая появилась на телефонах и планшетах Galaxy как часть оболочки One UI 3.1. Вкладки из Интернета Samsung на одном устройстве могут уже отображаться на других устройствах, подключенных к той же учетной записи Samsung, но теперь положение страницы также синхронизируется.

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Чтобы эта функция работала, оба устройства должны быть в одной сети Wi-Fi, иметь включенный Bluetooth. На обоих устройствах должна быть установлена последняя версия Samsung Internet Beta и включена функция «Продолжить приложения на других устройствах» в системных настройках. Функциональность немного не дотягивает до Apple Handoff, которая работает как с iPhone, так и с компьютерами Mac, в то время как реализация Samsung совместима только с некоторыми телефонами и планшетами. Тем не менее, это может быть полезно, если пользователь регулярно использует планшет Samsung вместе со смартфоном Galaxy.

Samsung Internet 14.2 также поддерживает S Pen, аналогичные жестам, доступным через приложение системной камеры. На поддерживаемых устройствах можно перемещаться вперед или назад, удерживая кнопку S Pen и перемещая стилус влево или вправо. Также можно указать пальцем вверх или вниз для прокрутки страницы или сделать круговой жест для перезагрузки.

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Новая бета версия браузераSamsung доступна для загрузки из Play Store или через собственный магазин Samsung Galaxy Store. Версия Internet 14.2 должна покинуть бета-статус в ближайшие пару недель.