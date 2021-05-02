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На Reddit появились фотографии видеокарты Radeon RX 6800 XT, которая используется в настольных компьютерах Alienware компании Dell. Эти готовые игровые ПК комплектуются видеокартами высокого класса, которые не всегда видны через закрытый корпус. Одной из таких систем является новый компьютер Alienware от Dell.

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Очень часто комплектующие для OEM систем, в том числе и видеокарты, отличаются от тех, которые продаются в розничных магазинах. Установленная в компьютере Alienware видеокарта Dell Radeon RX 6800 XT именно к такому типу и имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами в двухслотовом исполнении. Дизайн кулера напоминает таковой у Radeon VII с чипом Vega 20, но в сети уже появлялось изображение гораздо более красивой реализации дизайна Radeon VII от компании LENOVO для своих готовых систем Legion. Дизайн видеокарты довольно простой с печатной платой без какой-либо маркировки или логотипов. Хотя цвет печатной платы может несколько удивить, потому что не очень часто можно увидеть зеленую печатную плату, даже в очень дешевых моделях видеокарт.

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Если присмотреться, то можно заметить, что печатная плата Dell RX6800XT имеет маркировку MS-395 Ver 3.1. MS означает, что плата была разработана и, вероятно, также произведена компанией MSI. Эта версия PCB может позже использоваться самой MSI для других видеокарт, например, в серии Ventus, однако на данный момент MSI предлагает только GAMING X TRIO с PCB MS-395 версии 2.1:

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MSI GAMING X TRIO с PCB MS-395 версии 2.1