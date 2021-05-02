В сети появились изображения видеокарты Dell Radeon RX 6800 XT
На Reddit появились фотографии видеокарты Radeon RX 6800 XT, которая используется в настольных компьютерах Alienware компании Dell. Эти готовые игровые ПК комплектуются видеокартами высокого класса, которые не всегда видны через закрытый корпус. Одной из таких систем является новый компьютер Alienware от Dell.
реклама
Очень часто комплектующие для OEM систем, в том числе и видеокарты, отличаются от тех, которые продаются в розничных магазинах. Установленная в компьютере Alienware видеокарта Dell Radeon RX 6800 XT именно к такому типу и имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами в двухслотовом исполнении. Дизайн кулера напоминает таковой у Radeon VII с чипом Vega 20, но в сети уже появлялось изображение гораздо более красивой реализации дизайна Radeon VII от компании LENOVO для своих готовых систем Legion. Дизайн видеокарты довольно простой с печатной платой без какой-либо маркировки или логотипов. Хотя цвет печатной платы может несколько удивить, потому что не очень часто можно увидеть зеленую печатную плату, даже в очень дешевых моделях видеокарт.
Если присмотреться, то можно заметить, что печатная плата Dell RX6800XT имеет маркировку MS-395 Ver 3.1. MS означает, что плата была разработана и, вероятно, также произведена компанией MSI. Эта версия PCB может позже использоваться самой MSI для других видеокарт, например, в серии Ventus, однако на данный момент MSI предлагает только GAMING X TRIO с PCB MS-395 версии 2.1:
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила