Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно многочисленным новостным сообщениям, компания MediaTek собирается воспользоваться 4-нм техпроцессом TSMC для своих будущих мобильных чипсетов. Известный инсайдер Digital Chat Station также заявил, что чипы будут производиться с использованием «новой архитектуры». Ожидается, что производство начнется в конце 2021 или начале 2022 года. Это соответствует производственному графику TSMC. Ожидается, что его техпроцесс N4 (4 нм) будет полностью готов к этому времени. Кроме того, MediaTek также подала заявку на использование 3-нм техпроцесса вместе с Apple и Intel.

реклама

В отчетах также указывается, что MediaTek уже получила предварительные заказы от нескольких производителей, таких как OPPO, Samsung, Xiaomi и Vivo, на свой предполагаемый 4-нм чипсет. На данный момент мало что известно о его спецификациях, но можно предположить, что он получит ядра ARM Cortex-A79. Возможно, что новинка даже получит Cortex-X1 или его следующую версию впервые для чипсетов MediaTek.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Интересно каким образом MediaTek заключила сделку с TSMC, которая и так уже по самые уши в заказах. В одном из отчетов предполагается, что цена на новый чипсет составляет почти 80 долларов США за единицу по сравнению с обычной ценой в 30-40 долларов США. Эта добавленная стоимость, несомненно, приведет к росту цен на смартфоны. Однако не стоит расстраиваться, так как у MediaTek по-прежнему имеются отличные чипсеты серии Dimensity с хорошим соотношением цены и качества, особенно в сегменте недорогих смартфонов с поддержкой 5G.