Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновление Windows 10 KB5001330 приносит очередные проблемы проблемы, включая BSOD

Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей с социальных сетях и службе отзывов Microsoft
[ ] для раздела Блоги
2
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В некоторых конфигурациях Windows 10 возникают серьезные проблемы из-за недавнего обновления под номером KB5001330. Пользователи сообщают о проблемах с установкой, проблемах с производительностью, временной ошибке профиля пользователя и предупреждении о сбое системы.

реклама

 На этой неделе во вторник Microsoft выпустила новые накопительные обновления за апрель 2021 года для поддерживаемых версий ОС. Для версии 20H2/2004 Microsoft выпустила Windows 10 KB5001330, обязательное обновление безопасности, направленное на устранение ряда уязвимостей и проблем, вызванных предыдущим обновлением, включая проблемы с принтерами.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

 Согласно многочисленным сообщениям на сайтах социальных сетей, растет число пользователей, которые не могут установить последнее обновление Windows на свое оборудование. При попытке это сделать появляются ошибки: 0x800f081f, 0x800f0984.

 Об ошибках при загрузке обновления KB5001330 сообщили многие пользователи в Центре отзывов.

реклама

 «Я получаю постоянный сбой при установке KP5001330 с кодом ошибки 0x800f0984. Это происходит на Surface Studio 2 и Pro 7. Второй месяц подряд нельзя установить накопительное обновление на моих устройствах. Установка приостанавливается на 20%, затем снова на 73%, потом на 100%, затем происходит сбой», - отметил один из пользователей.

 В редких случаях также может повторяться известная ошибка временного профиля пользователя. Последний раз об этой ошибке сообщалось в декабре, она создает новый профиль пользователя при загрузке операционной системы после применения накопительного обновления. В этом случае пользовательские файлы и настройки (например, обои) могут исчезнуть.

 «После обновления я больше не могу войти в свой компьютер. В нем говорится, что службе профилей пользователей не удалось войти в систему. Профиль пользователя не может быть загружен», - пожаловался один пользователь.

 «После обновления Windows предлагает войти в гостевой профиль», - другой пользователь подтвердил проблему.

реклама

 К счастью, есть обходной путь для решения указанной проблемы. Необходимо либо откатить обновление, либо вручную переместить пользовательские файлы.

 Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в играх: графических артефактах и значительном падении частоты кадров, но проблему можно решить, удалив накопительное обновление вручную. Лишь некоторые пользователи сообщают об этих проблемах на форумах, и, похоже, они не так распространены, как другие ошибки.

 Также многие сталкиваются с периодическими появлениями BSOD (синего экрана смерти)/

 «Это обновление сломало Windows для меня и других. BSOD при обновлении сообщал, что определенного драйвера больше нет или он не поддерживается. Я восстановил Windows и обновился снова, затем BSOD на моем ПК повторился дважды за несколько часов. Я удалил обновление. Это случилось не только со мной, поэтому я бы посоветовал не устанавливать это обновление», - сообщил один из пользователей.

реклама

 Если вы загрузили обновление April 2021 Patch Tuesday и столкнулись с какими-либо проблемами, лучший способ решить проблему - это удалить исправление, выполнив следующие действия:

1. Откройте приложение "Настройки";

2. Нажмите «Обновление и безопасность»;

3. Нажмите «Центр обновления Windows»;

4. Нажмите «Просмотреть историю обновлений»;

5. Нажмите «Удалить обновления», затем выберите KB5001330, чтобы удалить его;

6. Перезагрузите компьютер.

 На данный момент компания Microsoft никак не прокоментировала многочисленные жалобы пользователей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10 windows windows10 windows 10 обновление windows 10 bsod
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
73
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
74
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
32
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
30
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
304
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
37
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
10
Видеокарты для майнинга CMP 30HX появились на Авито в объявлениях, которые вызывают настороженность
7
Раскрыты все характеристики Xiaomi Redmi 20X и POCO M3 Pro – Dimensity 700, 90-Гц IPS и 5 000 мА*ч
5
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
133
Хардфорк Berlin вызвал сбой в сети Ethereum
7
AMD подает в суд на мошенников причастных к махинациям с картами Radeon RX 580
31
Украинский депутат потерял доступ к криптокошельку с 25 миллионами долларов в Биткоинах
6
Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.21, который исправляет ошибки в заданиях и повышает производительность игры
15
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
89
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
40
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
108
Украинский Илон Маск – Максим Поляков готовится к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha
58
Меню Пуск Windows 10 получит новую опцию питания
4
Акции Яндекса пошли вниз после сообщения о возбуждении дела в отношении компании
13
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
15
Российские покупатели отдают предпочтение процессорам AMD, а Core i5-10400F только на 5 месте
5
Dogecoin вошел в десятку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации
8
Некоторые производители видеокарт снизили гарантийный срок на продукцию в 6 раз из-за майнеров
16
Повышение производительности RX 6800 XT достигает 10 % благодаря новому драйверу — тест ComputerBase
42

Популярные статьи

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
73
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
74
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
65
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
43
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45

Сейчас обсуждают

Alex232
23:55
или при каждом обновлении переставлять винду
Обновление Windows 10 KB5001330 приносит очередные проблемы проблемы, включая BSOD
Pogpure5
23:54
изолейшн уже по второму кругу идет. видимо, в егс действительно уже серьезный напряг в плане финансирования.
Epic Games Store раздаст лучшую игру во вселенной Чужих и РПГ с элементами карточной коллекционки
DarkShaman
23:52
>> сейчас весь Мир загоняют в фашизм/коммунизм/единизм/кретинизм! https://www.youtube.com/watch?v=r8zRC5z5T10&ab_channel=Mixer
Биткоин за $100 000, а Эфириум за $10 000 – аналитики РБК рассказали о будущем криптовалют
Bare_Metal
23:40
Нужно ставить linux, другого выхода нет.
Обновление Windows 10 KB5001330 приносит очередные проблемы проблемы, включая BSOD
korney
23:39
масса электронов электронов масса ...
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
Pa4an
23:36
не знаю что будет через пару лет) но ты сейчас можешь хапнуть бибу за щеку)
Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
Nacvark
23:32
Это к тому, что сам взлом не на стороне ФБР, а группы хакеров. Любой, кому нужно, мог бы найти людей, способных взломать телефон за деньги, что говорит не о самой высокой надёжности системы безопаснос...
The Verge сообщило, как ФБР удалось взломать iPhone террориста в 2015 году
Listoman
23:28
А hw у нас не ютубер? Или про рыжебородых, которое уже долгое время получают какие-то странные резы на своём железе?)
Технология Nvidia Resizable BAR работает гораздо хуже аналогичной от AMD
BlueSpirit
23:26
Элементарно же. Завезли +4 процессорные линии PCI-E для nvme SSD, как в AMD. Вероятно отчасти для этого было увеличено количество контактов в LGA1200 по сравнению с LGA1151. Непонятно почему ещё в 10 ...
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
Roditch
23:24
Как только пойдёт перенасыщение рынка, то цена просядет. А пока по оверпрайсу сметают все, то очевидно что про адекватный ценник можно не мечтать.
Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем