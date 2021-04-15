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В некоторых конфигурациях Windows 10 возникают серьезные проблемы из-за недавнего обновления под номером KB5001330. Пользователи сообщают о проблемах с установкой, проблемах с производительностью, временной ошибке профиля пользователя и предупреждении о сбое системы.

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На этой неделе во вторник Microsoft выпустила новые накопительные обновления за апрель 2021 года для поддерживаемых версий ОС. Для версии 20H2/2004 Microsoft выпустила Windows 10 KB5001330, обязательное обновление безопасности, направленное на устранение ряда уязвимостей и проблем, вызванных предыдущим обновлением, включая проблемы с принтерами.

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Согласно многочисленным сообщениям на сайтах социальных сетей, растет число пользователей, которые не могут установить последнее обновление Windows на свое оборудование. При попытке это сделать появляются ошибки: 0x800f081f, 0x800f0984.

Об ошибках при загрузке обновления KB5001330 сообщили многие пользователи в Центре отзывов.

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«Я получаю постоянный сбой при установке KP5001330 с кодом ошибки 0x800f0984. Это происходит на Surface Studio 2 и Pro 7. Второй месяц подряд нельзя установить накопительное обновление на моих устройствах. Установка приостанавливается на 20%, затем снова на 73%, потом на 100%, затем происходит сбой», - отметил один из пользователей.

В редких случаях также может повторяться известная ошибка временного профиля пользователя. Последний раз об этой ошибке сообщалось в декабре, она создает новый профиль пользователя при загрузке операционной системы после применения накопительного обновления. В этом случае пользовательские файлы и настройки (например, обои) могут исчезнуть.

«После обновления я больше не могу войти в свой компьютер. В нем говорится, что службе профилей пользователей не удалось войти в систему. Профиль пользователя не может быть загружен», - пожаловался один пользователь.

«После обновления Windows предлагает войти в гостевой профиль», - другой пользователь подтвердил проблему.

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К счастью, есть обходной путь для решения указанной проблемы. Необходимо либо откатить обновление, либо вручную переместить пользовательские файлы.

Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в играх: графических артефактах и значительном падении частоты кадров, но проблему можно решить, удалив накопительное обновление вручную. Лишь некоторые пользователи сообщают об этих проблемах на форумах, и, похоже, они не так распространены, как другие ошибки.

Также многие сталкиваются с периодическими появлениями BSOD (синего экрана смерти)/

«Это обновление сломало Windows для меня и других. BSOD при обновлении сообщал, что определенного драйвера больше нет или он не поддерживается. Я восстановил Windows и обновился снова, затем BSOD на моем ПК повторился дважды за несколько часов. Я удалил обновление. Это случилось не только со мной, поэтому я бы посоветовал не устанавливать это обновление», - сообщил один из пользователей.

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Если вы загрузили обновление April 2021 Patch Tuesday и столкнулись с какими-либо проблемами, лучший способ решить проблему - это удалить исправление, выполнив следующие действия:

1. Откройте приложение "Настройки";

2. Нажмите «Обновление и безопасность»;

3. Нажмите «Центр обновления Windows»;

4. Нажмите «Просмотреть историю обновлений»;

5. Нажмите «Удалить обновления», затем выберите KB5001330, чтобы удалить его;

6. Перезагрузите компьютер.

На данный момент компания Microsoft никак не прокоментировала многочисленные жалобы пользователей.