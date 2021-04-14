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Nvidia объявила, что к концу года в игровой движок Unity будет добавлена встроенная поддержка технологии Deep Learning Super Sampling (DLSS). Эта интеграция сделает технологию DLSS частью уже двух движков: Unity и Unreal Engine, которые используются для разработки игр практически на всех устройствах на рынке.

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Технология DLSS была представлена в 2018 году как способ улучшить производительность в играх без потери качества картинки. Nvidia превратила DLSS в полноценный технологический пакет с выпуском второй версии в 2020 году.

Проблема заключалась в том, чтобы убедить разработчиков интегрировать технологию, которая работает только на определенном оборудовании. Максимально простая интеграция может помочь решить эту проблему. По крайней мере, до тех пор, пока кроссплатформенная технология AMD FidelityFX Super Resolution не дебютирует в этом году.

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Nvidia заявила, что встроенная поддержка DLSS будет достигнута в Unity через конвейер рендеринга высокой четкости (HDRP) в Unity 2021.2. до конца 2021 года. Предполагается, что интеграция позволит разработчикам Unity создавать прекрасные миры с трассировкой лучей в реальном времени, работающие с высокой частотой кадров и разрешением на графических процессорах NVIDIA RTX.





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Epic Games выпустила плагин Unreal Engine в начале этого года, чтобы максимально упростить добавление поддержки DLSS. Это замечательно для разработчиков, создающих свои игры на Unreal Engine, но на рынке есть много других игровых движков. Внедрение встроенной поддержки DLSS в Unity должно способствовать дальнейшему распространению технологии.

Light Brick Studio предложила демонстрацию DLSS и трассировки лучей в реальном времени в Unity на GTC 2021. Nvidia также представила план развития своего продукта на следующие несколько лет, в том числе свою первую архитектуру на базе Arm и графический процессор Ampere Next, на GTC 2021. Но DLSS доступен сегодня, даже если он не является встроенной частью Unity. По крайней мере, энтузиастам не придется соревноваться со скальперами и майнерами криптовалюты за игры, которые это поддерживают.