Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Как выяснил портал Tom’s Hardware, технология NVIDIA RTX Voice теперь работает с видеокартами серии GeForce GTX 600. Компания NVIDIA добавила поддержку моделей GTX ещё с драйверами версии 410.18, сообщает сайт. Это означает, что технология была незаметно внедрена в серию GeForce GTX и, вероятно, никто бы не заметил, если бы не статья Tom’s Hardware. Мануэль Гусман из NVIDIA подтвердил, что RTX Voice был представлен в серии GTX несколько месяцев назад, когда было выпущено новое программное обеспечение под названием RTX Broadcast.

NVIDIA RTX Voice была выпущена год назад. Эта технология использует специальный алгоритм AI, который снижает фоновые шумы и, как следствие, улучшает качество звука голоса. Первоначально NVIDIA утверждала, что RTX Voice использует ядра Tensor, но вскоре было обнаружено, что технология будет работать с графическими процессорами, отличными от RTX, а также в операционной системе Windows 7. В конце концов NVIDIA отказалась от искусственных ограничений, и теперь технология доступна всем владельцам видеокарт GeForce, которые основаны как минимум на чипах Geforce GTX 600.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Новое программное обеспечение RTX Broadcast является преемником RTX Voice. Есть информация, что NVIDIA больше не обновляет свое приложение RTX Voice, поскольку оно уже интегрировано в программный стек Broadcast.

реклама

Сайт TechPowerUP изучил подробно данную технологию и предлагает всем желающим её всесторонний обзор в действии, включая многочисленные демонстрации с различными микрофонами и сценариями. Также было отмечено, что технология действительно оказывает значительное влияние на производительность и даже более значительно, если пользователь выбирает фильтрацию входного и выходного звука. В целом пользователи, которые хотят воспользоваться этой технологией должны быть готовы к потери от 8% до 20% производительности и увеличения энергопотребления на 30 Вт при её использовании.