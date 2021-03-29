Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Redmi - популярный суббренд компании Xiaomi уже подтвердил, что он выпустит свой первый смартфон, специально предназначенный для мобильных геймеров, уже в текущем году. Теперь появились некоторые подробности о грядущем телефоне. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, это устройство получит плоский дисплей, использующий такую же панель Samsung E4 AMOLED, что и во флагмане Mi 11.

реклама

Кроме того, есть информация, что игровой телефон Redmi помимо современного типа экрана получит специальные кнопки, однако, будут ли они сенсорными, как в RedMagic 6/6 Pro, или физическими, как в Black Shark 4/4 Pro, на данный момент не совсем ясно.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Также, новый игровой Redmi может получить аккумуляторнуб батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Redmi может сделать упор при продвижении смартфона именно на эту особенность, так как может восстанавливать заряд батареи до 100% примерно за 30 минут.

Грядущий игровой смартфон от Redmi должен быть основан на чипсете Dimensity 1200, а не на чем-то вроде Snapdragon 888, как у серии Black Shark 4. Чипсет от Mediatek позволит смартфону поддерживать все современные технологии, включая сети пятого поколения и в некоторой степени стать премиальным устройством, но по стоимости сопоставимой со смартфонами среднего ценового диапазона.