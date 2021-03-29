Игровой смартфон Redmi 2021 получит плоский AMOLED дисплей Samsung, как у Mi 11
Redmi - популярный суббренд компании Xiaomi уже подтвердил, что он выпустит свой первый смартфон, специально предназначенный для мобильных геймеров, уже в текущем году. Теперь появились некоторые подробности о грядущем телефоне. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, это устройство получит плоский дисплей, использующий такую же панель Samsung E4 AMOLED, что и во флагмане Mi 11.
реклама
Кроме того, есть информация, что игровой телефон Redmi помимо современного типа экрана получит специальные кнопки, однако, будут ли они сенсорными, как в RedMagic 6/6 Pro, или физическими, как в Black Shark 4/4 Pro, на данный момент не совсем ясно.
Также, новый игровой Redmi может получить аккумуляторнуб батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Redmi может сделать упор при продвижении смартфона именно на эту особенность, так как может восстанавливать заряд батареи до 100% примерно за 30 минут.
Грядущий игровой смартфон от Redmi должен быть основан на чипсете Dimensity 1200, а не на чем-то вроде Snapdragon 888, как у серии Black Shark 4. Чипсет от Mediatek позволит смартфону поддерживать все современные технологии, включая сети пятого поколения и в некоторой степени стать премиальным устройством, но по стоимости сопоставимой со смартфонами среднего ценового диапазона.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила