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С 1 апреля все устройства Apple получат предустановленные российские приложения

Сегодня стало известно, что с 1 апреля все впервые активируемые смартфоны Apple получат предустановленные российские приложения
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 В российских СМИ появились сообщения, что компания Apple согласилась соблюдать положения закона об обязательной предварительной установке российского программного обеспечения на свои смартфоны. С 1 апреля все смартфоны и планшеты компании Apple при их активации в нашей стране будут предлагать российские приложения. В представительстве компании уже подтвердили данную информацию.

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 Представитель Apple заявил, что установка приложения не является обязательной. Таким образом, пользователи могут выбрать приложение из списка и выбрать согласиться или отказаться от его установки.

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 Также в компании заявили, что по соглашению с Министерством цифрового развития России с 1 апреля российские разработчики будут предварительно устанавливать локальные приложения для активированных новых устройств Apple.

 Представитель министерства также сообщил, что ведомство обсуждает с Apple вопрос о добавлении российских приложений в её цифровой магазин, включающих некоторые обязательные предустановленные приложения.

 Напомню, что в 2019 году у нас в стране был принят закон о предварительной установке программного обеспечения. С тех пор он требует, чтобы электронные продукты поставлялись с предустановленными приложениями, разработанными унас в стране. В противном случае они не смогут получить лицензии на продажу. В связи со вспышкой эпидемии постановление дважды откладывалось. В последний раз его переносили на 1 апреля этого года.

 При обсуждении данного закона представитель компании однажды сказал, что это может вынудить Apple измененить свою бизнес-модель в Российской Федерации. Некоторые эксперты тут же спрогнозировали уход Apple с рынка смартфонов России. Для этого было основание, так как политика компании не предусматривает предустановленное стороннее программное обеспечение.

 Мировая выручка Apple в позапрошлом году составила около 268 миллиардов долларов США, 2,9 млрд долларов из которых компания заработала в России. А согласно свежей статистике,  в январе текущего года  компания Apple по продажам смартфонов в России заняла третье место с 16% рынка.

 Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, пояснил, что российский рынок невелик, но он стабильно растет, а наши граждане очень лояльны к устройствам Apple. Так что Apple пошла на компромисс, чтобы не уходить с рынка.

 Стоит отметить, что другие производители, такие Huawei, уже предварительно установили отечественные приложения в России, даже превысив их требуемое количество.

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apple приложения российские приложения
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