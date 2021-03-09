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Intel готовит 19 процессоров Alder Lake для ноутбуков мощностью от 5 до 55 Вт

Компания Intel выпустит 19 процессоров поколения Alder Lake для ноутбуков мощностью от 5 до 55 Вт
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 По мере того, как приближается время запуска процессоров Intel нового поколения Alder Lake, просачивается все больше информации. Сегодня, благодаря появившемуся слайду презентации, у нас есть возможность узнать более подробную информацию о процессорах Intel Alder Lake в секторе ноутбуков. Напомню, что процессоры Alder Lake используют гибридный подход к конфигурации ядер, который аналогичен таковому в чипах на архитектуре Arm big.LITTLE. Суть состоит в том, что есть несколько ядер меньшего размера для работы в нетребовательных к мощности приложениях и не потребляющих большого количества энергии, и, конечно же, есть несколько больших ядер, которые используются при работе с тяжелыми приложениями, требующими значительной вычислительной мощности и энергии. Маленькие ядра будут основаны на микроархитектуре Gracemont, а большие на Golden Cove.

 Благодаря пользователю @9550pro из Twitter мы можем взглянуть на слайд, демонстрирующий 19 различных конфигураций процессоров Alder Lake для сегмента ноутбуков. В самом низу представлены конфигурации с TDP всего в пять ватт. Это достигается за счет наличия всего одного большого ядра с четырьмя меньшими ядрами, а также 48 графических процессоров Gen 12. Этот процессор предназначен для сегмента планшетов. Поднимаясь вверх по списку, процессоры можно разделить на группы в зависимости от целевого устройства.  Самым мощным станет процессор с TDP 55 Вт. Эта модель имеет восемь малых и восемь больших ядер в сочетании с 32 графическими процессорами 12-го поколения. Как видно из слайда абсолютно все модели будут включать встроенную графику. Варианты больших и малых ядер позволили Intel получить 19 различных моделей, которые охватывают все необходимые сегменты, простым балансом количества ядер.

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