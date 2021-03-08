Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новый 8-ядерный чип Intel Tiger Lake будет играть важную роль в удержании доминирующего положения компании на рынке мобильных процессоров, а работы по выпуску новых 6- и 8-ядерных моделей находятся в активной стадии. Надежный источник информации в лице инсайдера OneRaichu в Твиттере указывает на несколько невыпущенных моделей процессоров. Ожидается, что 8-ядерный кристалл Tiger Lake-H будет построен по тому же 10-нм техпроцессу SuperFin, что и Tiger Lake-U. Линейку возглавляет Core i9-11980HK, 8-ядерный и 16-поточный процессор, который использует восемь ядер Willow Cove, номинальную частоту 2,6 ГГц с максимальным ускорением до 5 ГГц в режиме Turbo и частоту 3,3 ГГц AVX512. Этот чип будет принадлежать к собственному классу, так как его TDP составляет 65 Вт, что значительно превышает диапазон TDP 35-45 Вт, который имеют процессоры серии H. Скорее всего, он будет использоваться в больших игровых ноутбуках с продвинутыми системами охлаждения. Он также будет иметь разблокированный множитель для легкого процесса разгона.

реклама

Процессор Intel Core i9-11900H - следующий чип в линейке с немного более низкими тактовыми частотами: базовая частота 2,5 ГГц, максимальная частота 4,9 ГГц в режиме Turbo и 2,1 ГГц AVX512. Этот чип имеет гораздо более низкий TDP 35 Вт и будет иметь более агрессивное управление питанием по сравнению с Core i9-11980HK. Core i7-11800H станет самым медленным 8-ядерным процессором с номинальной тактовой частотой 2,4 ГГц, максимальной частотой 4,6 ГГц в режиме Turbo и 2 ГГц AVX512. Он имеет тот же TDP 35 Вт, что и Core i9-11900H. Далее идут 6-ядерные, 12-поточные процессоры, которые вероятно, выйдут в составе линейки Core i5. К ним относятся Core i5-11400H с номинальной тактовой частотой 2,7 ГГц, максимальной частотой 4,5 ГГц в режиме Turbo и 2,2 ГГц AVX512. Самым доступным процессором станет Core i5-11260H с тактовой частотой 2,6 ГГц в базе, максимальной частотой 4,4 ГГц в режиме Turbo и 2,1 ГГц AVX512. Оба представителя линейки Core i5 будут иметь мощность 35 Вт.