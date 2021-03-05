Intel Core i7-11700K обошел AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X в тестировании на UserBenchmark
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Очевидно, что любая статья о UserBenchmark вызывает волну критики со стороны многих компьютерных энтузиастов, так как зачастую тесты UserBenchmark, мягко говоря, не однозначны в сравнении с другими синтетическими тестами, но иногда результаты заслуживают того, чтобы сообщать их просто из-за их диковинного характера. Сегодня речь пойдет о предстоящем процессоре Intel Core i7-11700K, который просто уничтожает все на своем пути, побеждая соперников во всех тестах, включая 1-ядерный, 2-ядерный, 4-ядерный, 8-ядерный. И это даже не самый мощный представитель грядущей серии центральных процессоров Rocket Lake-S. Если i7-11700K может с большим отрывом обойти таких конкурентов, как AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X, то возникает вопрос, какие чудесные результаты покажет флагманский чип Intel Core i9-11900K на том же сайте.
Результаты UserBenchmark для 8-ядерного 16-поточного процессора Intel Core i7-11700K в настоящее время основаны на тестировании четырех образцов по сравнению с тысячами подобных тестов для чипов AMD, при этом процессоры Intel для настольных компьютеров, по всей видимости, показывают рекордные результаты как при работе одного ядра, так и всех 8 ядер. Следующая таблица средних баллов дает представление об уровне производительности процессора Core i7-11700K:
Интересно, что если добавить баллы, которые UserBenchmark присуждает в каждой категории (нормальный / тяжелый / сервер), то получается совсем другой результат благодаря дополнительным ядрам, которыми обладают процессоры компании AMD (12 для Ryzen 9 5900X, 16 для Ryzen 9 5950X):
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Хорошо известно, что UserBenchmark имеет систему оценки результатов по баллам, которые в значительной степени поддерживают рабочие нагрузки с меньшим количеством ядер, что, в свою очередь, обычно приводит к более высоким результатам процессоров компании Intel, которые часто опережают своих конкурентов AMD в одноядерных тестах. Core I7-11700K уже доказал свою эффективность работы во многих утечках, но такое превосходство по сравнению с лучшими чипами Ryzen 5000 трудно себе представить, особенно когда в данном тесте будет представлен флагманский Intel Core i9-11900K, резулльтат которого, наверняка станет еще более чудесным.
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