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Ожидается, что серия процессоров Intel Core 12-го поколения выйдет на рынок только в четвертом квартале этого года. К моменту запуска обязательно появится множество утечек, которые расскажут нам, насколько архитектура Golden Cove конкурентоспособна по сравнению с архитектурами AMD Zen3 и, возможно, даже Zen4.

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В Geekbench появился очередной образец процессора Alder Lake-S с 8 ядрами и 16 потоками. Причина, по которой это интересно, заключается в том, что имеет с в составе лишь большие ядра. Архитектура Intel Alder Lake будет включать гибридную технологию, это означает, что чип будет разделен на высокоэффективные (маленькие) и высокопроизводительные (большие) ядра. Описываемый конкретный образец предлагает только большие ядра.

Geekbench недавно получил обновление для поддержки процессоров Alder Lake и Rocket Lake. Программное обеспечение теперь распознает сокет LGA1700, а также память DDR5, хотя частота памяти еще не отображается корректно.

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В образце 8 больших ядер и нет маленьких. Такая конфигурация является эксклюзивной для настольной серии Alder Lake-S и не предусмотрена для мобильной платформы Alder Lake-P. Согласно предыдущим утечкам, этот образец получит встроенную графику GT1, которая будет предлагать как минимум 24 исполнительных модуля.

Процессор работал совместно с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 и протестирован в тесте OpenCL. Хотя этот синтетический тест определенно не является лучшим индикатором игровой производительности, его, безусловно, можно сравнить с существующими результатами, чтобы сделать некоторые выводы.

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Официальная страница рейтинга OpenCL имеет средний балл 106101 для GeForce RTX 2080, это означает, что данный конкретный процессор не создает узких мест для графической карты. Причина, по которой это важно, заключается в том, что мы, вероятно, смотрим на очень ранний инженерный образец (ES1 или ES2). Intel не планирует поставлять квалификационные образцы (QS) как минимум до лета этого года. Те, кто следил за утечками о процессорах Rocket Lake-S в Geekbench, должны знать, что производительность инженерных образцов может сильно отличаться от показателей QS.

Intel Alder Lake будут иметь новый прямоугольный корпус и новый разъем LGA1700. Платформа перейдет на DDR5 и PCIe Gen5, что означает полную смену поколений. Серия Core 12-го поколения также станет первой , которая получит 10-нм техпроцесс для настольных ПК. Серия также будет иметь улучшенную архитектуру SuperFin, которая станет дальнейшим обновлением в сравнении с SuperFin в мобильных прцессорах Tiger Lake.