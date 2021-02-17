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На портале HKEPC появилась новая информация о грядущих сериях процессоров Intel Core. Согласно статье, 15 марта компания Intel представит серию процессоров Core 11-го поколения под кодовым названием Rocket Lake-S. Intel пока только подтвердила, что серия будет представлена в первом квартале, но ожидается, что она появится не раньше начала апреля. Новая информация, очевидно, предполагает, что запуск новой серии состоится как минимум на две недели раньше. Кроме того, как известно Intel уже выпустила материнские платы серии 500 с полной поддержкой процессоров Rocket Lake-S и PCI Gen4 для графических процессоров и быстрого хранилища NVMe.

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Портал HKEPC также подтвердил, что анонс серии процессоров 12h Gen Core состоится в сентябре, как сообщалось ранее. Однако фактический запуск произойдет не раньше декабря. Кроме того, сайт подтверждает, что серия Alder Lake-S будет основана на 10-нм технологии Enhanced SuperFin, а не на "простой" 10-нм архитектуре SuperFin. Это означает, что ЦП будет более энергоэффективным, чем серия Tiger Lake, основанная на менее продвинутом техпроцессе. Стоит отметить, что Intel уже подтвердила, что Alder Lake будет иметь 10-нм архитектуру ESF еще в январе.

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Серия процессоров 12-го поколения основана на гибридной технологии Intel, это означает, что чипы будут использовать высокоэффективные (маленькие) и высокопроизводительные (большие) ядра, аналогично архитектуре ARM big.LITTLE. Согласно отчету, большие ядра (Golden Cove) обеспечат прирост IPC в 20 процентов по сравнению с Willow Cove в серии Tiger Lake. Также упоминается, что ядра Gracemont предложат IPC, аналогичные Skylake, однако неясно, означают ли они аналогичную эффективность или ее повышение по сравнению с предыдущими сериями. Ожидается, что общее увеличение IPC составит от 16 до 18%, предположительно над Rocket Lake на основе ядер Willow Cove.

Как уже известно, процессоры Intel Alder Lake-S потребует новых материнских плат с сокетом LGA1700. Это необходимо, поскольку платформа переходит на оперативную память DDR5 и PCI Gen5.

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