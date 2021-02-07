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В сеть попало несколько слайдов от Intel, в которых компания попыталась показать, как процессор Tiger Lake может превзойти Apple M1 и почему ноутбук Intel Evo, вероятно, будет лучшим выбором для многих по сравнению с MacBook Pro или Air на базе M1. Понятно, что Intel воспринимает Apple как угрозу на нескольких уровнях, причем последняя отказывается от чипов Intel, и к 2022 году станет самодостаточной в этой сфере. Но создание этих слайдов определенно указывает на то, что Intel обеспокоена направлением работы Apple, поэтому первая хочет показать, что ее чипы семейства Tiger Lake имеют преимущество над чипом M1.

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Intel демонстрирует, что процессор Core i7-1185G7, работающий вместе с 16 ГБ ОЗУ, может превзойти M1 внутри Apple MacBook Pro с 16 ГБ памяти в нескольких приложениях. Видно, производительность чипа Intel почти в три раза больше при работе над улучшением качества фотографий (WebXPRT 3 - Chrome) и в 2,3 раза больше при экспорте PowerPoint в PDF. Как указывает PC World, для Intel выгодно использовать WebXPRT 3 для этих конкретных тестов, но это обычные задачи, с которыми пользователи могут сталкиваться ежедневно, поэтому понятно, почему Intel выделяет именно эти конкретные приложения.

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Превосходство Intel Core i7-1185G7 по сравнению с Apple M1 при создании контента также впечатляет. Тесты в Adobe Photoshop и Premiere Pro отдают предпочтение процессору Tiger Lake, но результаты тестов Topaz Labs являются исключительно односторонними. Инструмент GigapixelAI работает с чипом Intel в 6 раз быстрее, чем с процессором Apple. Что касается игровой производительности, то ситуация весьма спорная. В тех игровых приложениях, которые поддерживает чип Apple, лидерство далеко не везде удерживает Core i7, однако большинство использовавшихся в сравнении игр просто не поддерживаются процессором M1, например, такие как Metro: Exodus, Hitman 2 и другие. Даже самые фанатичные поклонники Apple признали бы, что ноутбуки MacBook Pro просто не созданы для игр.

В сравнении времени автономной работы ноутбуков на процессорах M1 в MacBook Air и Core i7-1165G7 в Acer Swift 5 согласно представленному слайду наблюдается паритет: 10 ч 12 м для первого и 10 ч 6 м для последнего. Просматривая все эти слайды, вы увидите, что процессоры Intel Core i7 11-го поколения определенно являются достойными. Но, как и любая другая компания, желающая сравнить продукт с продуктом конкурента, ясно, что Intel тщательно подбирала необходимые тесты.

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Тем не менее, Intel, возможно, упустила шанс. Вместо того, чтобы сосредоточиться на противостоянии хваленому чипу Apple M1 и попыткам сбить соперника с ног, для Intel было бы лучше просто попытаться создать лучший процессор, который превзошел бы своего оппонента в серии тестов, получивших более широкое признание.