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Компания Cincoze - производитель встраиваемых систем, расширяет свой модельный ряд устройств для машинного зрения Cincoze GM-1000 двумя новыми модулями на графическом процессоре Quadro MXM. Созданные на базе мощной вычислительной базы GM-1000, новинки MXM-RTX3000 и MXM-T1000 предоставляют дополнительные возможности для быстрого внедрения машинного зрения на интеллектуальных предприятиях, от простых приложений для восприятия окружающей среды, таких как определение местоположения, измерение, идентификация и сортировка, до более сложные функции автоматизации на основе технического зрения. Требования к графическому процессору для каждого сценария различны, поэтому спецификации должны соответствовать среде и приложению. Два новых модуля графического процессора Quadro MXM расширяют доступный выбор среди серии GM-1000, чтобы охватить более широкий спектр применений.

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GM-1000 является частью серии Cincoze GOLD и позиционируется как высокопроизводительная система машинного зрения, отличающаяся высокой вычислительной производительностью, высокоскоростным вводом-выводом и надежностью промышленного уровня. Это предпочтительный выбор для интеграторов систем машинного зрения и производителей AOI (Automated Optical Inspection). Уникальная несущая плата GM-1000 может сочетаться с широким выбором модулей Cincoze MXM GPU, включая MXM-RTX3000, MXM-T1000, MXM-P2000 и MXM-E9174, обеспечивая точное соответствие различным вычислительным требованиям.

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Гибкость обновления всегда была преимуществом Cincoze. GM-1000 нуждается только в замене несущей платы и модуля графического процессора MXM, чтобы в будущем повысить производительность без замены хоста компьютера.

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В новых модулях MXM-RTX3000 и MXM-T1000, используется архитектура графического процессора NVIDIA Quadro поколения Turing, основанная на 12-нм техпроцессе. Что касается вычислительной мощности и производительности, то MXM-RTX3000 имеет 1920 ядер CUDA, максимальную вычислительную мощность FP32 5,3 терафлопс в секунду, параллельное целочисленное выполнение, тензорные ядра для AI-вычислений и специализированные ядра RT для трассировки лучей. Вместе они обеспечивают полностью интегрированные функции графического процессора для выполнения сложных вычислений визуальных изображений. MXM-T1000 является более простым решением с 896 ядрами CUDA, пиковую вычислительную мощность 2,6 терафлопс FP32 и потребляет всего 50 Вт энергии.

Обе модели поддерживают память стандарта GDDR6. MXM-RTX3000 имеет встроенную память до 6 ГБ и пропускную способность 336 ГБ/с, а MXM-T1000 имеет емкость 4 ГБ и пропускную способность памяти 192 ГБ/с.

Кроме того, оба модуля имеют разные форм-факторы: MXM-RTX3000 имеет форм-фактор MXM 3.1 Type B, а MXM-T1000 имеет форм-фактор Type A, что дает возможность свободного выбора в зависимости от ситуации.

Встроенная система Cincoze GM-1000 предназначена для машинного зрения, отвечает долгосрочным потребностям промышленных предприятий, обеспечивая доступность для расширенния в течение пятнадцати лет для GM-1000 и пяти лет для двух модулей Quadro MXM.