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MediaTek сегодня представила чипсеты Dimensity 1200 и Dimensity 1100

Компания MediaTek представила свои новые чипсеты для смартфонов Dimensity 1200 и Dimensity 1100 с поддержкой сетей пятого поколения
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 Компания MediaTek сегодня представила свои новые чипсеты для смартфонов Dimensity 1200 и Dimensity 1100 5G с непревзойденными функциями искусственного интеллекта, камеры и мультимедиа для мощных возможностей сетей пятого поколения. Благодаря новым 6-нм чипсетам Dimensity 1200 и 1100, компания MediaTek расширяет количество доступных на рынке мобильных чипсетов с поддержкой 5G и дает производителям устройств еще более широкий выбор при разработке своих смартфонов с лучшими функциями камеры, графикой, улучшенными возможностями подключения и многим другим.

 "MediaTek продолжает расширять свой портфель 5G за счет высокоинтегрированных решений для ряда устройств от высокого до среднего уровня. Наш новый чипсет Dimensity 1200 выделяется впечатляющей поддержкой 200-мегапиксельной камеры и расширенными возможностями искусственного интеллекта, а также инновационными возможностями подключения, дисплеем, звуком и играми", - сказал Джей Си Хсу, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения беспроводной связи MediaTek.

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 Ключевые особенности чипсетов MediaTek Dimensity 1200 и 1100 5G:

 - Максимум возможностей 5G каждый день. В Dimensity 1200 и 1100 встроен модем 5G с высокой степенью интеграции с технологией MediaTek 5G UltraSave для значительной экономии энергии. Оба набора микросхем поддерживают все поколения связи от 2G до 5G, в дополнение к поддержке новейших функциям, включая автономные архитектуры 5G, агрегацию несущих 5G (2CC) через дуплекс с частотным разделением (FDD) и дуплекс с временным разделением (TDD), динамический совместное использование спектра (DSS), True Dual SIM 5G (5G SA + 5G SA) и VoNR. Наборы микросхем также объединяют усовершенствования 5G HSR Mode и 5G Elevator Mode, чтобы обеспечить бесперебойное и надежное соединение в 5G сетях.

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 - Флагманское мультимедийное устройство с искусственным интеллектом. Dimensity 1200 поддерживает 200-мегапиксельные камеры для получения потрясающих снимков с помощью пятиъядерного HDR-ISP. Он может похвастаться возможностью захвата видео 4K HDR в шахматном порядке для значительно большего динамического диапазона. В этот набор микросхем интегрирована обновленная версия AI-процессора MediaTek (MediaTek APU 3.0) с улучшенным многозадачным планировщиком, который снижает задержку и повышает энергоэффективность. Dimensity 1100 также обладает впечатляющими возможностями камеры с поддержкой датчиков разрешением 108 Мп и содержит MediaTek APU 3.0 для высокопроизводительных вычислений, которые также обладают высокой энергоэффективностью. Оба набора микросхем поддерживают функции камеры AI, включая AI-Panorama Night Shot, AI Multi-Person Bokeh, AI-шумоподавление (AINR) и возможности HDR. Чипсеты также поддерживают новые функции воспроизведения видео с улучшенным AI, включая AI SDR-to-HDR.

 - Превосходная производительность. Dimensity 1200 является восьмиъядерным процессором, включающим одно ядро Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 3 ГГц для максимальной производительности, тремя супер ядрами Arm Cortex-A78 и четырьмя эффективными ядрами Arm Cortex-A55. Благодаря девятиъядерному графическому процессору и шестиядерному MediaTek APU 3.0, чипсет Dimensity 1200 обеспечивает новый уровень производительности премиум-класса. Dimensity 1100 также является восьмиядерным процессором, который включает четыре ядра Arm Cortex-A78, работающие на частоте до 2,6 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Arm Cortex-A55, а также девятиядерный графический процессор Arm Mali-G77.

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 - Дисплеи. Dimensity 1200 поддерживает сверхбыструю частоту обновления 168 Гц для быстрого и плавного взаимодействия с пользователем. Dimensity 1100 также поддерживает ультрасовременные дисплеи с частотой обновления до 144 Гц для получения сверхчетких изображений без задержек. Оба набора микросхем поддерживают игровые технологии MediaTek HyperEngine 3.0, которые включают в себя одновременную передачу вызовов и данных, а также повышенную скорость отклика сенсорного экрана. Новые наборы микросхем также поддерживают трассировку лучей в мобильных играх и приложениях для более реалистичного изображения, а также экономию энергии, которая позволяет пользователям дольше оставаться без подзарядки.

 - Dual-Link True Wireless Stereo Audio. Dimensity 1200 и 1100 поддерживают Bluetooth 5.2, что позволяет пользователям передавать поток на несколько беспроводных устройств одновременно. Чипсеты также поддерживают истинный беспроводной стереозвук со сверхнизкой задержкой и кодирование LC3 для более высокого качества потокового звука с меньшей задержкой, что также является энергоэффективным средством, для продления срока службы батареи беспроводных наушников.

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 Dimensity 1200 уже получил сертификат TÜV Rheinland на производительность 5G, в ходе которого были проведены тесты, охватывающие 72 реальных сценария. Сертификация подтверждает, что набор микросхем обеспечивает надежное и высокопроизводительное подключение сетей 5G и предлагает пользователям высококачественные возможности 5G в самых разных сценариях.

 Многие OEM-производители, включая Xiaomi, Vivo, OPPO и Realme, выразили поддержку новому чипу Dimensity от MediaTek. Ожидается, что первые устройства с новыми чипсетами MediaTek Dimensity 1200 и 1100 появятся на рынке в конце первого и начале второго кварталов этого года.

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