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Китайская компания Tianshu Zhixin представила первый 7-нм GPU для центров обработки данных

Китай представляет свой первый конкурентоспособный 7-нм графический процессор для центров обработки данных
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 Под влиянием торговых войн с США, начатых при администрации Трампа, Китай сейчас более чем когда-либо стремится доказать, что он тоже может производить мощные компьютерные технологии. Рост китайских технологий был сначала вызван производством доступных, но мощных смартфонов от Huawei, которые стали главной мишенью для запретов в США. Тем не менее, Китай также стремится уменьшить зависимость от американских технологий и пытается производить собственные центральные процессоры и графические процессоры в течение последних нескольких лет. В то время как китайские литейные предприятия все еще пытаются наверстать упущенное в области миниатюризации узлов, они, безусловно, не слишком сильно отстают от лидеров отрасли, таких как TSMC. Что касается производительности, то процессоры X86, производимые в Китае, по общему признанию, еще недостаточно впечатляют и, безусловно, не могут конкурировать с тем, что сейчас есть у Intel и AMD, но можно видеть многообещающие результаты с процессорами на базе архитектуры ARM, а в последнее время и с такими графическими процессорами, как Tianshu Zhixin.

 В отличие от графических процессоров Jingjia Micro JM5400, анонсированных еще в 2019 году, новые модели Big Island от Tianshu Zhixin не предназначены специально для конкуренции с игровыми моделями Nvidia RTX и AMD Radeon, поскольку они больше подходят для приложений AI и HPC, а также для других целей общего назначения в сфере образования, медицины и безопасности. GPGPU Big Island Tianshu Zhixin были разработаны между 2018 и 2020 годами, и первоначальный план состоял в том, чтобы выпустить их во втором полугодии 2020 года, но пандемия отодвинула выпуск до 2021 года. Согласно порталу Tom's Hardware, Big Island объединяет 24 миллиарда транзисторов и, как говорят, производиться на 7-нм технологическом процессе с упаковкой 2.5D CoWoS, которая, скорее всего, производится на заводах TSMC. Как и все продукты собственного производства, новые GPGPU компании Zhixin предлагают заманчивое соотношение производительности и стоимости по сравнению с решениями Nvidia A100 и AMD Instinct MI100 и включают поддержку широкого спектра форматов с плавающей запятой, включая FP32, FP16, BF16, INT32, INT16 , INT8 и т. д.

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 Большинство китайских процессоров, которые мы видели до сих пор, напрямую не подвергались прямому сравнению производительности с моделями основных производителей. Однако графический процессор Big Island может получить глобальную доступность, если утверждения относительно его производительности в операциях с плавающей запятой подтвердятся. ТСогласно появившейся информации производительность  графических чипов Big Island в режиме FP16 может достигать 147 терафлопс, что находится между чипами Nvidia A100 с 77,97 терафлопс и AMD Instinct MI100 с 184,6 терафлопс. Если китайские компании и дальше будут наращивать производительность своих графических процессоров, а также предложат агрессивные ценовые схемы, то мы сможем увидеть достойные альтернативы моделям от AMD и Nvidia всего через несколько лет.

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