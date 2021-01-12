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Сегодня в сети появилось превью грядущего процессора Intel Core i9-11900K, которое было размещено на видеоплатформе Bilibili. Сообщается, что процессор, использованный для теста, является квалификационным образцом, который, вероятно, является наиболее близким к серийному процессору.

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Платформа для тестирования включала материнскую плату ASUS ROG на чипсете Z490, видеокарту ASUS ROG STRIX RTX 3090 и оперативную память с тактовой частотой 3600 МГц (CL16). Оба процессора были разогнаны до частоты 5,2 ГГц.

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В CPU-Z процессор Core i9-11900K набирает 693 балла, что примерно на 11% быстрее, чем 10900K. В многопоточном тесте процессор набрал 6723 балла, что не удивительно, учитывая разное количество ядер, и процессор Comet Lake-S по-прежнему на 13% быстрее.

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Программное обеспечение GPU-Z подтверждает, что дискретный графический процессор работает в режиме PCI Gen4. Это эксклюзивная особенность нового процессора Rocket Lake-S:

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Процессор был протестирован во всех трех популярных версиях Cinbench. Похоже, что процессор 11-го поколения Core имеет явное преимущество в однопоточном тесте, но проигрывает текущему флагману в многопоточном тесте.

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Производительность в играх не соответствует тестам компании Intel. Квалификационный образец часто показывает худшие показатели производительности, чем текущий флагман. Стоит однако учитывать, что это всё-таки не финальная ревизия новинки.

Согласно результатам собственных тестов компании Intel, процессор Core i9-11900K будет быстрее, чем AMD Ryzen 9 5900X на базе архитектуры Zen3 в различных играх, несмотря на меньшее количество ядер.

На выставке CES 2021 Intel сообщила, что процессор будет иметь турбо частоту до 5,3 ГГц для одноядерного режима работы благодаря технологии Thermal Velocity Boost. Дебют флагмана нового поколения ожидается в марте, компания Intel упомянула, что он станет доступен в первом квартале.