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По мере приближения мероприятия по запуску смартфонов серии Galaxy S21 многие потенциальные покупатели уже могут задаться вопросом, сколько будет стоить телефоны, и какие из их множества расцветок, по слухам, появятся на их рынках.

Инсайдер Роланд Квандт в последней утечке изложил всю доступную информацию заранее, одновременно подтверждая многие предыдущие утечки об грядущих флагманах начала 2021 года.

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В своем посте инсайдер утверждает, что самый простой смартфон S21 с 6,2-дюймовым дисплеем будет доступен в Европе в вариантах расцветки Phantom Grey, Pink, White и Violet. Более продвинутый вариант S21+ с 6,7-дюймовым дисплеем будет поставляться только в цветах Phantom Black, Silver и Violet.

Также новая утечка обрадует пользователей, предпочитающих плоские дисплеи, поскольку она подтверждает данную спецификацию для обоих вариантов смартфонов. Кроме того, Квандт утверждает, что яркость обоих дисплеев составит внушительные 1300 кандел.

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Новая утечка WinFuture утверждает, что Galaxy S21 и S21+ получат одну и ту же систему с тройной задней камерой, включающей 64-мегапиксельный датчик с апертурой f/2.0, размером пикселя 0,8 мкм и оптическим зумом, сверхширокоугольный объектив разрешением 12 мегапикселей с размером пикселя 0,8 мкм и апертурой f/2,2, а также основной датчик разрешением 12 мегапикселя с апертурой f/1,8.

Основная камера и камера с зумом должны иметь одинаковое поле зрения в 76 градусов. Все три датчика имеют возможность записи в формате 8K с 30 кадрами в секунду, PDAF гибридным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 10 мегапикселей и располагается в отверстии по центру в верхней части дисплея.

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Таким образом, Galaxy S21+ будет отличаться размером и емкостью аккумулятора, которая, согласно утечке составляет 4800 мАч, в отличие от 4000 мАч в базовом Galaxy S21. Квандт также утверждает, что впервые компания Samsung откажется от комплектного зарядного устройства. Это не удивительно, так как конкуренты также собираются прибегнуть к данному шагу, например, как Xiaomi с грядущим MI 11.

Также смартфоны получат одинаковые варианты с 8 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью на 128 или 256 ГБ. Европейские версии Galaxy S21 будут работать на чипсете Exynos 2100 и новой оболочке One UI 3.1.

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Наконец, по оценкам Квандта, Galaxy S21 будет стоить от 849 евро (~ 1036 долларов США), а стоимость 128 ГБ версии S21+ достигнет 1049 евро (~ 1280 долларов США). Что касается версии Ultra, то она может стоить ~ 1230 евро (1500 долларов США).