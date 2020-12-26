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Xiaomi Mi 11 не получит в комплекте зарядное устройство

Появилась информация, что компания Xiaomi в след за Apple не включила зарядное устройство в коробку со смартфоном Mi 11
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 Живое изображение предполагаемой упаковки флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 вызвало слухи о том, что китайский производитель отказался от зарядного устройства в комплекте таким же образом, как Apple сделала с iPhone 12. Если это правда, это будет выглядеть несколько нелепо, поскольку давным-давно Xiaomi троллила Apple за принятие этого якобы экологически ориентированного решения. Но похоже, что  времена меняются когда дело доходит до конкуренции непосредственно с продукцией Apple.

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 На фотографии, предоставленной Digital Chat Station, показаны две телефонные коробки, помещенные вместе, для сравнения размеров. На одной напечатано «iPhone», предположительно для Apple iPhone 12 ), а на другой - «Xiaomi 11». Это само по себе немного странно, поскольку на смартфонах Xiaomi обычно на боковой стороне напечатано «Mi», а не «Xiaomi».

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 Однако именно размер упаковки Mi 11 (Xiaomi 11) вызвал дискуссию о том, что может быть внутри, поскольку он лишь немного больше, чем коробка iPhone 12. Один источник высказал мнение, что Xiaomi может продавать зарядное устройство в качестве дополнительного аксессуара на этапе заказа, поэтому пользователи, у которых уже есть соответствующее зарядное устройство, могут получить более компактную коробку. Предполагается, что стоимость отдельного зарядного устройства составит 100 юаней (15 долларов США / 11 фунтов стерлингов / 12 евро).

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