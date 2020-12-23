В сети засветились инженерные образцы Intel Core i9-11900K, Core i9-11900 и Core i7-11700
Новая утечка с портала Chiphell утверждает, что в его распоряжении оказались три образца процессоров Rocket Lake. включая топовый Core i9-11900К. Технические образцы работают на более низких тактовых частотах, чем будущие серийные образцы, выход которых должен состояться уже в скором времени.
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Процессор Core i9-11900K имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и 4,8 ГГц в режиме турбо. По слухам, в спецификациях серийной модели упоминается базовая частота 3,5 ГГц с повышением до 5,3 ГГц в boost режиме. Процессор имеет TDP 125 Вт, это прямо указывает на то, что это чип относится к серии K.
Инженерные образцы Core i9-11900 и i7-11700 имеют одинаковую базовую частоту 1,8 ГГц и турбо частоту 4,4 ГГц как для Core i9-11900 так и для Core i7-11700. Оба образца обладают TDP на уровне 65 Вт.
По словам источника, образцы были приобретены по цене 2800 юаней (430 долларов США) за модель Core i9-11900K, 2300 юаней (350 долларов США) за образец Core i9-11900 и 1600 юаней (245 долларов США) за модель Core i7-11700. Отражает ли указанная стоимость инженерных образцов цену серийных моделей в рознице пока не известно. Технические образцы не предназначены для продажи, поэтому к указанным цифрам следует относиться с недоверием.
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Образцы процессоров устанавливались на безымянной материнской плате с чипсетом Intel B560. Кроме того, есть информация, что процессоры поддерживают профили памяти XMP с частотой до 4133 МГц.
Также в сети появились результаты теста Core i7-11700 в Cinebench R20., в котором процессор набрал 529 баллов в одноядерном тесте и 4672 балла в многоядерном тесте.
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