Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня, благодаря участнику форума ServeTheHome "111alan", появились первые фотографии предполагаемого процессора Intel Sapphire Rapids Xeon. На фото изображена конструкция с двумя кристаллами, аналогичная конструкции процессора Cascade Lake-SP, с 56 ядрами и 112 потоками, использующая две матрицы. Sapphire Rapids выполнен по 10-нм технологии SuperFin, которая, как утверждается, может применяться даже в конфигурации с двумя кристаллами. Для размещения этого процессора на материнской плате необходим разъем LGA4677 с 4677 контактами. Новый разъем LGA, а также новые 10-нм процессоры Sapphire Rapids Xeon должны выйти в следующем году, когда компания Intel, как ожидается, подготовит соответствующую платформу.

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Изображенный на фотографии процессор явно представляет собой двухкристальный чип, а это означает, что Intel применила при его изготовлении свою технологию Multi-Chip Package (MCM), которая использует EMIB для соединения кристаллов. Стоит напомнить, что новая 10-нм платформа Sapphire Rapids должна предоставить будущим потребителям множество новых функций, таких как контроллер памяти DDR5 в сочетании с ускорителем потоковой передачи данных Intel (DSA), совершенно новый стандарт интерфейса PCIe 5.0 со скоростью передачи данных 32 ГТ/с и поддержку CXL 1.1 для ускорителей следующего поколения. Точные технические характеристики процессоров, которые войдут в новую линейку не известны, однако данный инженерный образец имеет тактовую частоту всего 2,0 ГГц, в чем можно убедиться, взглянув на фотографию выше.