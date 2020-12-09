Компании Corsair готовит к поступлению в продажу компьютерных корпусов серии 5000D и 5000D Airflow. Данные корпуса уже появились на сайте румынского ритейлера IT Galaxy. Расположенная на ступеньку выше серии 4000D, новая серия 5000D представляет собой более крупные корпуса формата ATX типоразмера Mid-Tower, предназначенные для создания игровых систем премиум-класса с жидкостным охлаждением. На данный момент существует два варианта. 5000D является базовой версией с визуально скрытой передней частью, в то время как 5000D Airflow - его собрат с сетчатой передней панелью для лучшего пропуска воздуха. Учитывая, что магазин IT Galaxy упоминает «черный» в названии модели, то могут быть и другие цветовые варианты двух корпусов.

Внутри 5000D и 5000D Airflow имеют обычную горизонтально разделенную компоновку. Верхняя часть предназначена для установки материнской платы и Позволяет разместить на ней видеокарты длиной до 42 0 мм и процессорных кулеров высотой до 170 мм. На задней панели корпусов располагаются 7 слотов для карт расширения. В корпусе есть возможность разместить три 120-миллиметровых или два 140-миллиметровых вентилятора на передней панели, сверху над материнской платой пользователь также может установить три 120-миллиметровых вентилятора или два 140-миллиметровых вентилятора и есть еще места для трех 120-миллиметровых вентиляторов вдоль плоскости лотка материнской платы. В комплект входят два 120-миллиметровых вентилятора (один на вдув, один на выдув) и 6-портовый концентратор вентилятора с ШИМ.

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Что касается расположения слотов под систему хранения, то серия 5000D включает два отсека для 3,5-дюймовых / 2,5-дюймовых дисков и три 2,5-дюймовых крепления за лотком материнской платы. Как и в случае с 4000D, корпуса серии 5000D оснащены специальной системой менеджмента кабелей под названием RapidRoute от Corsair. На передней панели имеется два разъема USB 3.x типа A, один порт USB 3.x типа C и один комбинированный 3,5 мм аудиоразъем. Корпус имеет размеры 520 мм x 520 мм x 245 мм (В x Г x Ш), изготовлен из стали SECC и ABS. На данный момент появление новой серии корпусов в других магазинах не указывается.