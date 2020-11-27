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Компания Palit готовит две новые модели видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. GeForce RTX 3060 Ti является новой моделью на базе графического чипа GA104, оснащенной 4864 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Данный чип является урезанной версией серии RTX 3070, и в большинстве случаев в ней будет такое же решение для охлаждения.

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Компания Palit еще не выпустила линейку Dual для видеокарт GeForce RTX 3000, и RTX 3060 Ti Dual OC станет первой картой этого поколения, ориентированная на игроков с ограниченным бюджетом. У карты очень короткая печатная плата, которая оканчивается ровно посередине длины кулера.

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Эта модель оснащена одним 8-контактным разъемом питания и кулером с двумя вентиляторами. Карта получит также стандартную конфигурацию портов на задней панели, включая три выхода DisplayPort и один выход HDMI.

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Модель GeForce RTX 3060 TI GamingPro OC, с другой стороны, нацелена на более взыскательных пользователей, готовых доплатить за улучшенную систему охлаждения и, вероятно, чуть более высокие тактовые частоты. Данная видеокарта оснащена 2,5 слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами, предполагающей возможность лучшего охлаждения и разгона прямо из коробки. Что интересно, эта модель поставляется с двумя 8-контактными разъемами питания, которых, безусловно, более чем достаточно для графического процессора мощностью 200 Вт.



Стоит отметить, что фотографии задней панели отсутствуют, и на данный момент не известно какой размер печатной платы получила версия GamingPro. Задняя панель с портами выводов на дисплей аналогична более простой карте и оснащена тремя выводами DisplayPort и одним HDMI.

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Сайт, на котором просочились эти изображения, еще не предоставил спецификации этих карт. Но обычно версия Dual должна иметь стоковые значения тактовых частот, а GamingPro традиционно имеет чуть более высокие скоростные характеристики. Напомню, что выход карт серии NVIDIA RTX 3060 Ti ожидается 2 декабря.