Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно слайдам, опубликованным сайтом Wccftech, ноутбуки следующего поколения должны быть доступны как с высокопроизводительными процессорами AMD Ryzen 5000H, так и с высокопроизводительными графическими картами NVIDIA GeForce RTX 3000. Текущее поколение мобильных процессоров AMD Ryzen 4000H ограничено интерфейсом PCIe 3.0 x8, это стало причиной того, что самой мощной видеокартой в новых ноутбуках была RTX 2060. Все это скоро изменится, поскольку карты NVIDIA RTX 3070 и RTX 3080 согласно новой утечке будут предлагаться совместно с процессорами Ryzen 7 следующего поколения.

реклама

Ноутбуки AMD Cezanne (Ryzen 5000H) уже были включены в долгосрочные дорожные карты с видеокартами GeForce RTX 3070 и RTX 3080. Согласно слайдам, которые, по-видимому, были созданы NVIDIA, компания готова поддерживать системы на базе процессоров AMD Ryzen 5000. Это, несомненно, окажет сильное давление на Intel, которая много лет доминировала на рынке игровых ноутбуков.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Согласно слайду с рекомендуемой конфигурацией, графика RTX 3060 должна предлагаться с ноутбуками по цене от 999 долларов США. Вариант c RTX 3070 будет доступен для ноутбуков по цене от 1299 долларов США. Карты высшего уровня RTX 3080, должны предлагаться в ноутбуках стоимостью не менее 1999 долларов США.

реклама

Все три видеокарты от Nvidia уже описаны порталом Notebookcheck с подробной информацией о них. RTX 3080 будет оснащен графическим процессором GA104-775, RTX 3070 - GA104-770, а RTX 3060 - GA104-610. Конфигурация памяти еще не подтверждена, но в зависимости от варианта мы увидим на этих картах до 8 ГБ и 16 ГБ памяти GDDR6. Как и ранее видеокарты будут иметь два исполнения: Max-P или Max-Q.

NVIDIA, AMD и Intel еще официально не подтвердили, когда ожидать появления мобильных компьютеров следующего поколения. Известно, что анонсы ожидаются на выставке CES 2021, которая пройдет в виртуальном формате.