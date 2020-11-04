Реальная видеокарта GeForce RTX 3060 Ti появилась на фотографиях и видео
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Сегодня в сети появилось доказательство существования игровой видеокарты среднего уровня Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, которая должна стать самым популярным ускорителем поколения Ampere.
В эксклюзивной утечке веб-сайта VideoCardz опубликованы изображения, которые показывают видеокарту Gigabyte Eagle OC RTX 3060 Ti. Причем появилось не только изображение, но и короткий ролик с несколькими картами из магазина Cilicon Valley в Саудовской Аравии. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.
Судя по изображениям, RTX 3060 Ti или, по крайней мере версия Gigabyte является довольно компактной графической картой, что делает его потенциально хорошим выбором для людей, создающих игровые ПК в небольших корпусах.
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Графическая карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. Как и в случае с другими графическими картами Gigabyte Eagle OC, похоже, что эта модель будет иметь заводской разгон, что даст ей преимущество в производительности по сравнению с моделями без разгона.
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Gigabyte Eagle OC Nvidia RTX 3060 Ti оснащена одним восьмиконтактным разъема питания, поэтому покупателю данной карты никакие переходники для подключения к блоку питания. Это также предполагает, что его TDP карты составит около 200 Вт.
Изображение упаковки грядущей карты также подтверждает, что RTX 3060 Ti будет поставляться с 8 ГБ памяти GDDR6, аналогично GeForce RTX 3070.
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Что касается остальных характеристик, то RTX 3060 Ti получит 4864 ядер CUDA, 152 тензорных ядер и 38 ядер RT. Стоимость новинки ожидается в районе 400 долларов. Кроме того, напомню, что карта должна была появиться в продаже уже в этом месяце, однако, Nvidia отложила её выход до 2 декабря.
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