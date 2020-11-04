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Сегодня в сети появилось доказательство существования игровой видеокарты среднего уровня Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, которая должна стать самым популярным ускорителем поколения Ampere.

В эксклюзивной утечке веб-сайта VideoCardz опубликованы изображения, которые показывают видеокарту Gigabyte Eagle OC RTX 3060 Ti. Причем появилось не только изображение, но и короткий ролик с несколькими картами из магазина Cilicon Valley в Саудовской Аравии. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

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Судя по изображениям, RTX 3060 Ti или, по крайней мере версия Gigabyte является довольно компактной графической картой, что делает его потенциально хорошим выбором для людей, создающих игровые ПК в небольших корпусах.

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Графическая карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. Как и в случае с другими графическими картами Gigabyte Eagle OC, похоже, что эта модель будет иметь заводской разгон, что даст ей преимущество в производительности по сравнению с моделями без разгона.

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Gigabyte Eagle OC Nvidia RTX 3060 Ti оснащена одним восьмиконтактным разъема питания, поэтому покупателю данной карты никакие переходники для подключения к блоку питания. Это также предполагает, что его TDP карты составит около 200 Вт.

Изображение упаковки грядущей карты также подтверждает, что RTX 3060 Ti будет поставляться с 8 ГБ памяти GDDR6, аналогично GeForce RTX 3070.

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Что касается остальных характеристик, то RTX 3060 Ti получит 4864 ядер CUDA, 152 тензорных ядер и 38 ядер RT. Стоимость новинки ожидается в районе 400 долларов. Кроме того, напомню, что карта должна была появиться в продаже уже в этом месяце, однако, Nvidia отложила её выход до 2 декабря.