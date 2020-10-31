ONEPLUS 9 может получить чипсет Snapdragon 875 от Qualcomm
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Прошло не так много времени после релиза смартфона OnePlus 8T, а многие уже начали ждать выхода следующего устройства компании OnePlus 9. Конечно до его анонса и появления в продаже еще далеко, однако, сегодня появилось сообщение от XDA об обнаружении упоминания смартфона OnePlus 9 в коде операционной системы OxygenOS.
Согласно сообщению, сотрудники XDA обнаружили в коде OxygenOS, что будущий OnePlus 9 имеет кодовое название "lemonade", а OnePlus 9 Pro - "lemonadep".
Оба флагмана будут сначала продаваться через американских операторов T-Mobile и Verizon. Версия OnePlus 9 для Verizon имеет кодовое название lemonadev и поддерживает mmWave.
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До этого OnePlus выпустила версию OnePlus 8 для Verizon в США под названием OnePlus 8 5G UW. Он также поддерживал mmWave и защиту от пыли и воды IP68.
Что касается аппаратной конфигурации, то OnePlus 9 должен получить флагманскую систему на чипе Snapdragon 875 Qualcomm. Этот чипсет построен на 5-нм техпроцессе и может получить в свое распоряжение суперъядро ARM Cortex X1. По предварительным оценкам производительность нового чипсета в AnTuTu может составить более 700000 попугаев.
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Другие предполагаемые характеристики смартфона включают частоту обновления дисплея не менее 120 Гц, быструю зарядку мощностью около 65 Вт и основную камеру разрешением не менее 64 мегапикселей.
Также предположительно новые смартфоны серии OnePlus 9 должны выйти на рынок в первой половине 2021 года.
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