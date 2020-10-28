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Как известно на данный момент максимальный объем памяти в смартфонах компании Apple составляет 512 Гб, да и не только у них. На данный момент смартфоны с большим объемом памяти можно пересчитать по пальцам одной руки. По большому счету, объема в 512 Гб более чем достаточно для большинства сценариев использования смартфона. Однако прогресс не стоит на месте, а с ростом разрешения камер и повышения разрешения видеосъемки, потребность в увеличении внутренней памяти будет также расти. Похоже, что пополнить немногочисленное семейство устройств с 1 Тб памяти может будущая серия iPhone 13 от компании Apple. Такую информацию сообщает известный инсайдер Джон Проссер, разместивший соответствующее сообщение у себя на страничке в Twitter.

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Еще до поступления в продажу смартфонов серии iPhone 12 начали появляться первые слухи об iPhone 13. Один из них сообщал, что Apple оснастит будущие смартфоны iPhone 13 возможностью снимать видео ролики разрешением 8K со скоростью 45 кадров в секунду.

Можно примерно подсчитать какой объем могут занимать видео ролики в таком формате. Например, при съемке на Galaxy S20 каждая минута записи видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду занимает около 600 МБ, хотя длительность такой записи ограничена 5 минутами, не трудно подсчитать, что такой ролик займет во внутренней памяти целых 3 Гб. Таким образом, на накопитель емкостью 512 Гб поместится около 170 5-минутных видеозаписей в формате 8K и частотой 30 к/с. Кроме того, стоит учитывать, что пользователю доступен не весь объем памяти, так как достаточно много занимает операционная система, встроенный софт и собственные приложения пользователей.

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Возможно, что совершенствование камер и новое программное обеспечение позволят снимать более длительные по времени видео ролики в формате 8K, тогда-то и понадобится наличие большого объема внутренней памяти. С другой стороны, компания Apple может представить модели емкостью 1 Тб, исходя из маркетинговых соображений, что более вероятно, так как ее ближайшие конкуренты на рынке уже выпускают устройства с подобным объемом еще с прошлого года.