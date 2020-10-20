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В настоящее время наблюдается бешеный спрос среди потребителей на видеокарты следующего поколения. Многие именно сейчас решили произвести модернизацию видеосистем своих компьютеров. Компания NVIDIA первой выпустила новое поколение видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 на новом 8-нм техпроцессе, а AMD последует за ней со своими картами на архитектуре RDNA2 почти 3 месяца спустя.

Чтобы избежать получения спекулянтами видеокарт, а затем их перепродажи по гораздо более высокой цене, NVIDIA ограничила их продажу в собственном официальном магазине. Позже компания решила использовать сторонних продавцов для продвижения своей версии Founders Edition как на территории США, так и в европейских странах. Однако, спрос по-прежнему намного превышает предложение.

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Ожидается, что компания AMD также столкнется с подобными проблемами после поступления ее видеокарт следующего поколения в продажу. В конце концов, покупатели, которым нужны новые видеокарты, будут покупать любую доступную карту , если они конечно не являются ярыми поклонниками какой-то конкретной компании, так как никто точно не знает, когда серия RTX 3000 появится на полках магазинов.

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Чтобы избежать подобной ситуации, которую NVIDIA совершила при запуске карт Ampere, AMD разослала своим партнерам документ, в котором перечислены несколько возможных мер по предотвращению получения перекупщиками карт серии Radeon RX 6000. Канал RedGamingTech на YouTube раздобыл данный документ, и он был показан в видео:



