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Сегодня в сети появилась информация, что известному оверклокеру KINGPIN (Винс Лучидо) удалось превзойти рекорд мира по производительности в тесте 3DMark Port Royal, используя топовую видеокарту на архитектуре Ampere GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid производства EVGA.

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Винс Лучидо показал, на что способна самая мощная игровая видеокарта на сегодняшний день, да еще и названная в его честь. Графический чип видеокарты GeForce RTX 3090 был разогнан более чем на 0,5 ГГц, результатом чего стало достижение тактовой частоты в 2,58 ГГц, при подаваемом напряжении на чип 1,069 В. Память также не обошлась без внимания оверклокера и в результате проведенных манипуляций показала производительность на уровне 21,5 Гбит/с, что превышает показатели эталонной видеокарты более чем на 10%, то есть на 2,0 Гбит/с. Напомню, что согласно спецификациям компании Nvidia GeForce RTX 3090 оснащается 24 Гб локальной памяти GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с. Все выше описанные манипуляции привели к значительному повышению скоростных характеристик как отдельно чипа и памяти, так и всей видеокарты в целом. Например, память GDDR6X достигла пропускной превышающей 1 Тб/с, а графический чип в режиме FP32 достиг показателя 54 TFLOPs при частоте 2580 МГц. Не маловажным будет упомянуть систему, на которой производился разгон и проводились тестовые замеры. Основой системы стала материнская плата Z490 DARK KINGPIN, в которой трудился новейший процессор десятого поколения от компании Intel - Core i9-10900KF и оперативная память объемом 32 Гб с частотой 4,9 ГГц. Для достижения максимальной производительности процессор , как и графическая карта подвергся разгону, с результатом в 5,2 ГГц.

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Итоговая оценка производительности в тесте 3DMark Port Royal составила 16 673 попугая. Данный показатель превышает уровень обычной GeForce RTX 3090 на 25 процентов. Хотя система охлаждения LN2 не доступна рядовому пользователю, она тем не менее позволяет показать, насколько большой потенциал заложен в графические процессоры поколения Ampere.