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Компания LG является одним из лидеров в области гибких дисплеев, несмотря на то, что в настоящее время она, например, не имеет в своем активе действующих серийных моделей смартфонов с такого рода экранами. Зато, LG разрабатывает телевизоры и экранные панели в скручивающемся форм-факторе, такие как SIGNATURE OLED TV R, представляющий собой длинную коробку, внутри которой содержится гибкий дисплей, плавно выезжающий изнутри для отображения контента, а затем снова убирающийся, когда он не используется.

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Компания LG запатентовала подобное устройство, но меньшего размера. Он больше всего напоминает ламинатор. Этот дисплей является достаточно прочным для того, чтобы с ним можно было использовать стилус, который также фигурирует в патенте.

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Сам стилус находится в специальном отсеке, встроенном в боковую часть корпусу устройства, это усиливает впечатление, что заявленный дизайн предназначен для настольного использования. нацелен на настольную установку, которая позволяет пользователю развернуть дисплей и рисовать по желанию. Устройство также может иметь камеру, чтобы захватывать изображение и воспроизводить его на развернутом дисплее.

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Этот патент, одобренный USPTO 1 сентября 2020 года, также может помочь приблизить возможность использования подобного рода дисплеев в смартфонах.