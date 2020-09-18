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Весь игровой мир мир с нетерпением ждал прихода нового поколения видеокарт GeForce RTX 30xx от компании Nvidia. Не стали исключением и российские любители виртуальных баталий, однако, доступность новых видеокарт оставляет желать лучшего. Даже в странах развитого капитализма достать карту простому смертному игроку практически невозможно. Компании Nvidia даже пришлось извиняться перед своими поклонниками за недостаточное количество поступивших в продажу видеокарт GeForce RTX 3080.

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Так вот, что касается нашей с вами Родины, то сегодня у одного из крупнейших электронных дискаунтеров компании Ситилинк появилась в продаже видеокарта от компании MSI под названием MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G. К сожалению для многих, она была практически мгновенно продана, так как была в единственном экземпляре. Нам с вами остается позавидовать счастливому обладателю первой в России видеокарты нового поколения от Nvidia. Стоит заметить. что ее стоимость на момент продажи составляла 81600 вечно деревянных денежных знаков, что намного выше рекомендованных для России 63490 рублей. Остается надеяться, что после насыщения складских запасов магазины выставят рекомендуемую цену на новинку.