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NVIDIA приносит извинения за проблемы с запасами GeForce RTX 3080 в день запуска и заявляет, что спрос превзошел ожидания

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 Компания NVIDIA сегодня сняла запрет на продажу видеокарт GeForce RTX 3080, однако, купить их было практически невозможно, так как они были мгновенно раскуплены, а многие онлайн-магазины не выдержали огромного наплыва желающих приобрести новинку и просто обвалились, включая официальный магазин Nvidia. В компании не только признали беспрецедентный спрос на первую поступившую в продажу карту поколения Ampere, но и извинились за все проблемы связанные с их запасами, с которыми сегодня пришлось столкнуться покупателям.

 Проблемы усугубились еще и тем, что после этого в тот же день на eBay стали появляться объявления от спекулянтов, желавших нажиться на ажиотаже, которые продавали карты по цене от 1000 до 2000 долларов США. После чего некоторые люди прибегли к ответным мерам, размещая фейковые лоты с картами стоимостью в несколько тысяч долларов, либо создавая ботов, которые делают это, чтобы ни один из потребителей не платил перекупщикам такие безумные и непомерные цены за новую видеокарту.

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 Ниже приводится официальный ответ NVIDIA на сегодняшний запуск и все, что произошло после него.

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  "Сегодня утром мы увидели беспрецедентный спрос на GeForce RTX 3080 в глобальных розничных магазинах, включая онлайн-магазин NVIDIA. В 6 утра по тихоокеанскому времени мы попытались запустить магазин NVIDIA. Несмотря на подготовку, магазин NVIDIA был переполнен трафиком и произошла ошибка. Мы смогли решить проблемы, и продажи начали проходить нормально.

 Чтобы остановить ботов в магазине NVIDIA, мы делаем все возможное, в том числе вручную просматриваем заказы, чтобы эти карты попали в руки законных клиентов.

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 К 6 часам утра по тихоокеанскому времени запасы есть более чем у 50 крупных мировых розничных продавцов. Наша команда NVIDIA и партнеры ежедневно отправляют в розничные магазины все больше карт RTX 3080.

 Мы приносим извинения нашим клиентам"

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 Немногие из тех, кому посчастливилось получить карты без каких-либо проблем, были приобретены в реальных розничных магазинах, а не на онлайн-рынках. Сцены из японского рынка и центра Акихабара в США показали, что длинные очереди людей выстраивались в очередь, чтобы достать новую карту, и им действительно удалось их получить.

 Следующими на очереди картами являются GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3070. Будет интересно посмотреть, как компания Nvidia, ее партнеры и розничные сети с их запуском, учитывая сегодняшнюю ситуацию им определенно есть чему поучиться.

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Zmax
00:49
выдали по 10 карт на магазин, конечно спрос превысил предложение
NVIDIA приносит извинения за проблемы с запасами GeForce RTX 3080 в день запуска и заявляет, что спрос превзошел ожидания
Ultimauser
00:47
Ничего, рубль просядет немножко и будет вам 6000+ деревянных за красивое кинцо.
Видеокарты AMD Radeon 6000-серии на базе среднего чипа Navi22 получат 12 ГБ видеопамяти GDDR6 — новые данные от инсайдера
Gunnar
00:46
Глупенький или поумничать решил? Речь не о том, что их ещё не продают, а об оф. выставленной цене на новьё и сохранение цены на старьё на уровне новья. Все взрослые поняли сразу, а ты..
Запуск GeForce RTX 3080 был сопряжён с небывалым спросом и атакой ботов — новинок на всех не хватает
Сергей Vorvort
00:42
2080 Ti чуть получше в этом плане. Я не говорил что у 2080 Ti много памяти - в этом плане Radeon VII (16 Гб) и RTX Titan (24 Гб) нет равных. А прирост fps у Амперов в 30% не стоит конского потреблени...
Опубликованы первые тесты NVIDIA GeForce RTX 3080: преимущество над GeForce RTX 2080 до 50% и до 30% над GeForce RTX 2080 Ti
Сергей Vorvort
00:38
Изучение сферияеского коня в вакууме. Надо сравнивать карты одного производителя с предыдущими поколениями. Я сравнил 2080 Ti и 3080 и Vega 64 vs Radeon VII. У AMD прогресс в энергопотреблении и часто...
Опубликованы первые тесты NVIDIA GeForce RTX 3080: преимущество над GeForce RTX 2080 до 50% и до 30% над GeForce RTX 2080 Ti
Winssy
00:37
А я думаю правду говорят. Была бы карта сейчас в продаже в моем городе за +-800$, уже заказал бы.
NVIDIA приносит извинения за проблемы с запасами GeForce RTX 3080 в день запуска и заявляет, что спрос превзошел ожидания
McArcher
00:34
Да, действительно. Архитектор 80 LVL :)
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Saknussemm
00:33
Буончкх Увээлруоурьжьз — ну и никнэйм у вас, все языки сломаешь! А коммент совершенно в точку!
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Александр Шуфер
00:33
А потом будут через 1 год деградация чипа и тонна бракованных карточек
Видеокарта GeForce RTX 3080 почти не поддаётся разгону – плюс 1% тактовой частоты процессора и 10 fps против RTX 2080 Ti
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