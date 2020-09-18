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Компания NVIDIA сегодня сняла запрет на продажу видеокарт GeForce RTX 3080, однако, купить их было практически невозможно, так как они были мгновенно раскуплены, а многие онлайн-магазины не выдержали огромного наплыва желающих приобрести новинку и просто обвалились, включая официальный магазин Nvidia. В компании не только признали беспрецедентный спрос на первую поступившую в продажу карту поколения Ampere, но и извинились за все проблемы связанные с их запасами, с которыми сегодня пришлось столкнуться покупателям.

Проблемы усугубились еще и тем, что после этого в тот же день на eBay стали появляться объявления от спекулянтов, желавших нажиться на ажиотаже, которые продавали карты по цене от 1000 до 2000 долларов США. После чего некоторые люди прибегли к ответным мерам, размещая фейковые лоты с картами стоимостью в несколько тысяч долларов, либо создавая ботов, которые делают это, чтобы ни один из потребителей не платил перекупщикам такие безумные и непомерные цены за новую видеокарту.

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Ниже приводится официальный ответ NVIDIA на сегодняшний запуск и все, что произошло после него.

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"Сегодня утром мы увидели беспрецедентный спрос на GeForce RTX 3080 в глобальных розничных магазинах, включая онлайн-магазин NVIDIA. В 6 утра по тихоокеанскому времени мы попытались запустить магазин NVIDIA. Несмотря на подготовку, магазин NVIDIA был переполнен трафиком и произошла ошибка. Мы смогли решить проблемы, и продажи начали проходить нормально.

Чтобы остановить ботов в магазине NVIDIA, мы делаем все возможное, в том числе вручную просматриваем заказы, чтобы эти карты попали в руки законных клиентов.

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К 6 часам утра по тихоокеанскому времени запасы есть более чем у 50 крупных мировых розничных продавцов. Наша команда NVIDIA и партнеры ежедневно отправляют в розничные магазины все больше карт RTX 3080.

Мы приносим извинения нашим клиентам"

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Немногие из тех, кому посчастливилось получить карты без каких-либо проблем, были приобретены в реальных розничных магазинах, а не на онлайн-рынках. Сцены из японского рынка и центра Акихабара в США показали, что длинные очереди людей выстраивались в очередь, чтобы достать новую карту, и им действительно удалось их получить.

Следующими на очереди картами являются GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3070. Будет интересно посмотреть, как компания Nvidia, ее партнеры и розничные сети с их запуском, учитывая сегодняшнюю ситуацию им определенно есть чему поучиться.