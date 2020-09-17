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Компания TSMC являющаяся одним из крупнейших производителей полупроводниковой продукции в мире, обычно не раскрывает цены на свои пластины, которые она производит, а стоимость продукции известна только ее заказчикам. Однако, все тайное рано или поздно становится известно. Сегодня один из пользователей Twitter под псевдонимом RetiredEngineer предоставил информацию о стоимости полупроводниковых пластин, которые выпускаются сейчас, а также выпускавшихся ранее по уже давно устаревшим техпроцессам, включая 90, 65, 40, 28, 20, 16/12, 10 и 7 нм. В приведенной ниже таблице содержится информация, относящаяся к апрелю 2020 года, поэтому возможно, что на данный момент произошла некоторая корректировка цен, но в любом случае взглянуть на нее довольно интересно. На изображении есть несколько довольно интересных замечаний, а именно рост цены по мере уменьшения узла.

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Из представленной таблицы видно, что с 90 нм до 20 нм техпроцесса цена пластины увеличилась постепенно, без резких скачков, однако, в 2015 году все изменилось. Начиная с техпроцессов 16/12 нм, затраты компании TSMC на изготовление полупроводниковых пластин начали расти практически экспоненциально. Например, сравнивая стоимость 10-нм пластины, равную 5992 долларам, с ценой современной 5-нм пластины стоимостью 16988 долларов, видно что стоимость пластины за три года выросла более чем в 2,8 раза или на 180 процентов. Однако, в то же самое время средняя стоимость одного чипа немного снизилась, а плотность упаковки транзисторов сильно выросла. Данный факт еще раз подтверждает, что закон Мура на сегодняшний день продолжает действовать.