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Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 500 долларов по версии GizChina

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 В данной статье предлагаю ознакомиться с пятью лучшими смартфонами от китайских производителей стоимостью до 500 долларов по версии ресурса GizChina. Как всегда напоминаю, что стоимость относится к китайскому рынку, а у нас мобильники будут немного (или намного) дороже. Кроме того, не все они официально поставляются в нашу страну.

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1. POCO F2 PRO

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 Золотую медаль в топ-5 сентября получает смартфон POCO F2 Pro, который в Китае продается под названием Redmi K30. На сегодняшний день это один из лучших мобильных телефонов с великолепным соотношением стоимости и технических характеристик. За сумму порядка 400 долларов покупатель получает флагманский чипсет Snapdragon 865 от компании Qualcomm, а также 6 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб.

 Смартфон POCO F2 Pro имеет большой полноформатный AMOLED дисплей размером 6,67 дюймов. Этого достигается благодаря применению выезжающей из корпуса фронтальной камеры. Разрешение фронталки составляет 20-мегапикселей. На тыльной стороне устройства расположен блок из четырех камер, включающий основной 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, 5-мегапиксельный телеобъектив, сверхширокоугольный датчик разрешением 12 мегапикселей и датчик глубины разрешением 2 мегапикселя.

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 За автономную работу POCO F2 Pro отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4700 мАч, имеющую поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

2. REDMI K30 ULTRA

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 Второе место сегодня присуждено смартфону Redmi K30 Ultra. Redmi K30 Ultra - это, по сути, K30 Pro (или POCO F2 Pro) с частотой обновления 120 Гц вместо 60 Гц. Конечно это не единственное, что различает смартфоны. K30 Ultra работает на чипсете Dimensity 1000+ от компании MediaTek, имеющим производительность на уровне флагманского Snapdragon 855 прошлого года. Аппарат также, как и Pro версия имеет от 6 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 Гб.

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 Дисплей также не изменился и имеет все ту же 6,67-дюймовую AMOLED панель без вырезов и отверстий под фронтальную камеру. Что касается камер, то Redmi K30 Ultra оснащен четырьмя задними датчиками, включающими основной сенсор Sony IMX682 разрешением 64 мегапикселя, сверхширокоугольный сенсор на 13 мегапикселей, макрообъектив разрешением 5 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная выезжающая камера имеет разрешение 20-мегапикселей.

 За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

3. REALME X7 PRO

 Третье место в топ-5 смартфонов сентября до 500 долларов достается телефону Realme X7 Pro. Смартфон от Realme комплектуется аналогичным чипсетом MediaTek Dimensity 1000+, как и у Redmi K30 Ultra, а также имеет от 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x и встроенный накопитель объемом 128 Гб.

 В Realme X7 Pro установлена 6,55-дюймовая AMOLED панель с частотой обновления 120 Гц. В верхнем левом углу экрана расположено отверстие под фронтальную камеру разрешение 32 мегапикселя. На задней панели смартфона расположены четыре датчика изображения, включающие основной 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 флагманского уровня, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный датчик глубины для создания портретов и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки.

 Realme X7 Pro комплектуется аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт, способной, как уверяет производитель, зарядить смартфон от 0 до 100 процентов всего за 35 минут.

4. ONEPLUS NORD

 Деревянной медалью представители Gizchina в сентябре наградили смартфон OnePlus Nord. OnePlus относящийся к среднему классу оснащен 6,44-дюймовой AMOLED панелью с разрешением Full HD+ и имеет частоту обновления 90 Гц.

 В качестве аппаратной платформы устройства выступает неплохой чипсет Snapdragon 765G от Qualcomm, имеющий поддержку сетей пятого поколения. Помогают в работе чипсету 8 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб.

 За фотографические возможности устройства отвечает тыльный блок камер, состоящий из основного датчика Sony IMX586 разрешением 48 мегапикселей с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного объектива на 8 мегапикселей, макрообъектива разрешением 2 мегапикселя и датчика глубины на 5 мегапикселей. На фронтальной стороне телефона в вырезе экрана расположен двойной модуль камер, включающий 32-мегапиксельный датчик Sony IMX616 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

 В OnePlus Nord установлена аккумуляторная батарея емкостью 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Работает смартфон на оболочке OxygenOS 10.5 на базе ОС Android 10.

5. HONOR PLAY 4 PRO

 Завершает топ-5 смартфон Honor Play 4 Pro. Аппарат работает на фирменном чипсете Huawei Kirin 990, имеет от 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и обладает встроенным накопителем UFS 3.0 объемом от 128 Гб. Honor Play 4 Pro имеет поддержку сетей пятого поколения и обладает поддержкой SA/NSA.

 Особенностью смартфона является функция замера температуры в диапазоне от -20 до +100 градусов. Телефон на задней стороне имеет блок из двух камер с основным 40-мегапиксельным сенсором Sony IMX600 с диафрагмой f/1.7 и 8-мегапиксельным перископическим сенсором с 3-кратным оптическим увеличением. Обе камеры имеют оптическую стабилизацию изображения. На фронтальной стороне в вырезе экрана располагается двойная селфи-камера с основным 32-мегапиксельным датчиком и дополнительным сверхширокоугольным объективом разрешением 8 мегапикселей.

 За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Работает Honor Play 4 Pro на собственной оболочке Magic UI 3.1 на базе ОС Android 10.

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