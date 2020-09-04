Возможная цена Xbox Series X в $ 599 раскрыта благодаря акции Pringles в Южной Африке
Сегодня в сети появилась некоторая новая информация о грядущей игровой консоли Xbox Series X от компании Microsoft.
реклама
Как отмечает ресурс Critical Hit, Pringles продвигать свое партнерство с Xbox в Южной Африке и предлагает поучаствовать в розыгрыше новых консолей Xbox Series X и подписку на Game Pass. Всего будет разыграно 46 консолей на общую сумму 621 000 рандов, что составляет около 37 000 долларов. Легко подсчитать, что одна консоль Xbox Series X будет стоить 13 500 рандов в Южной Африке, это составляет около 611 фунтов стерлингов или более 800 долларов. Однако, учитывая, что цены на игры в Великобритании и США примерно равны, то в США консоль может стоить порядка 599 долларов.
Естественно, данные выводы стоит воспринимать с определенной долей недоверия, хотя указанная стоимость может быть вполне вероятна. В самой компании Microsoft, похоже, не особо беспокоятся о цене Xbox Series X, поскольку её стратегия сосредоточена вокруг игрока, а не устройства, как заявил Фил Спенсер еще в июне. "Цена будет иметь значение, но наша стратегия сосредоточена вокруг игрока, а не устройства. Если кто-то не захочет принять решение о покупке новой Xbox, то ничего страшного не произойдет", - сказал Спенсер.
реклама
Напомню, что консоль Xbox Series X должна поступить в продажу во всем мире в конце этого года, также как и конкурирующая PlayStation 5 от Sony.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила