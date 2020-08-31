Новый патент Oppo раскрывает необычную концепцию складного смартфона
Рынок складных смартфонов на данный момент довольно специфичен и находится в зачаточном состоянии. Однако, по мере развития технологий все больше компаний пробуют свои силы на данном поприще, способствую переводу складных смартфонов из нишевого сегмента в более доступный, хотя по-прежнему по довольно высокой стоимости. Тем не менее, предложений все еще очень немного, и Samsung является неоспоримым лидером в этом сегменте с сериями Galaxy Fold и Z Flip.
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В прошлом году компания Oppo представила на выставке MWC прототип своего складного смартфона. Однако время шло, а об её устройстве больше не появлялось информации. Сегодня у ресурса LetsGoDigital появилась информация о новом патенте Oppo, показывающем смартфон в виде раскладушки. На первый взгляд он выглядит как вывернутый на изнанку Moto RAZR. Патент Oppo показывает смартфон, который складывается так, что экран остается снаружи. Этим он и отличается от упомянутых MOTO RAZR и Z Flip.
Когда телефон сложен, камера выполняет роль фронтального сенсора, а в развернутом виде становится основной камерой устройства. Интересно, что этот патент очень похож на прототип, представленный Oppo на MWC 2019. Однако старый прототип представлял собой устройство в виде книжки, как у Samsung Galaxy Fold.
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Согласно патенту, детектор угла складывания определяет, находится ли телефон в сложенном или разложенном состоянии. Он адаптирует все элементы пользовательского интерфейса в соответствии с тем, как в данный момент используется телефон. Также упоминается наличие сканера отпечатков пальцев и сканера радужной оболочки глаза.
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Возможно, что на данный момент компания Oppo ждет появления более совершенных и надежных материалов изготовления подобного рода дисплеев, так как реализация описываемого патентом смартфона требует особо прочного экрана, ведь создать полноценный защитный чехол для него будет проблематично с точки зрения эргономики и удобства использования.
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