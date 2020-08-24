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Сегодня компания MSI представила материнскую плату MAG B460 Torpedo с разъемом LGA1200 на базе чипсета Intel B460 для процессоров Intel 10-го поколения. Данный продукт расширяет бренд Torpedo, входящий в семейство продуктов MSI Arsenal Gaming (MAG) и расположенный на ступеньку ниже серии MAG Tomahawk. За время своего существования продукция серии Tomahawk постепенно увеличивается в стоимости, поэтому компания MSI выпуском новой платы серии Torpedo пытается снизить стоимость материнских плат без существенного снижения их функционала, сохраняя некоторые флагманские функции в более дешевом продукте. Новая материнская плата имеет питание от 24-контактного разъема ATX и 8-контактного разъема EPS и использует 13-фазный VRM для питания процессора. Радиаторы VRM имеют немного меньших размер, чем у MAG B460 Tomahawk, как и подобает младшей серии. Кроме того, на PCH также находится очень небольшой радиатор.

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Что касается возможностей подключения устройств расширения, то на плате MSI MAG B460 Torpedo распаяны два слота PCI-Express 3.0 x16, один из которых фактически является PCI-Express 3.0 x4, кроме того на плате присутствуют два слота PCIe x1. За возможность подключения устройств системы хранения данных отвечают два слота M.2 NVMe с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4 и шесть портов SATA 6 Гбит/с. За сетевую составляющую платы отвечает один интерфейс 2,5 GbE, управляемый контроллером Realtek 8125B. Встроенное звуковое решение использует кодек Realtek ALC1200 с высококачественными конденсаторами, поддержкой 8-канального звука и усилителем для наушников. Кроме того, основной особенностью MSI MAG B460 Torpedo является набор функций CoreBoost, позволяющий повышать производительность процессоров 10-го поколения без индекса "K", за счет снижения ограничений мощности. Стоимость новинки компания MSI пока не назвала.

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