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Недавно появилась информация, что процессор A14X Bionic компании Apple будет использоваться в моделях iPad Pro, при этом ожидается, что новый чип будет производиться по 5-нм техпроцессу TSMC и покажет новые рекорды производительности и эффективности для своего класса. Совсем недавно пользователь YouTube Люк Миани предоставил некоторые интересные утечки данных, которые говорят о великолепной производительности процессора A14X Bionic.

Утечка данных о производительности была предоставлена в формате твитта, в котором сравнивается средний прирост производительности от ранее выпущенных чипов серии A. По словам Люка Миани, информация, которую он может предоставить на основе прошлых показателей производительности, показывает, что A14X Bionic показывает результаты сопоставимые с 8 ядерным процессором Intel Core i9-9880H, который устанавливают производители в свои мощные игровые ноутбуки, и требующий достаточно эффективной системы охлаждения.

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Это не первый случай, когда процессор компании Apple показывает производительность, сопоставимую с процессорами для персональных компьютеров. Например, A12X Bionic, работающий в iPad Pro 2018 года, показал результаты, которые были на одном уровне с 15-дюймовым MacBook Pro на базе шестиядерного процессора Intel. Тем не менее, к данным результатам стоит относиться с небольшой долей недоверия до тех пор пока не будут опубликованы официальные результаты.