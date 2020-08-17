Появилось несколько новых изображений консоли Xbox Series X, демонстрирующих её дизайн
реклама
Фотографии, опубликованные сегодня в Твиттере пользователем Mr. Keema, были сделаны компанией Saturn в Германии на Xperion E-Arena. Представленное устройство не является окончательным вариантом, как показано на одной из фотографий, однако, оно может дать представление о том, как на самом деле будет выглядеть консоль.
Ранее предполагалось, что в августе будет раскрыта некоторая информация, касающаяся консоли Xbox Series X, но похоже, что этого не произойдет. По сообщению нескольких надежных инсайдеров, все объявления и анонсы, запланированные на этот месяц, которые, как полагают, касались стоимости Xbox Series X и официального анонса Xbox Series S, были перенесены на сентябрь после появления информации о задержке выхода игры Halo Infinite.
Представитель разработчиков сообщил: "Сегодня я хочу поделиться с сообществом важным объявлением о разработке Halo Infinite. Мы приняли непростое решение перенести наш выпуск на 2021 год, чтобы у команды было достаточно времени, чтобы создать игровой процесс Halo, соответствующий нашему видению.
Решение о переносе выпуска является результатом множества факторов, в том числе продолжающегося воздействия, связанного с COVID-19 на всех нас в этом году. Я хочу поблагодарить нашу команду 343 Industries за усердную работу, которая по-прежнему привержена созданию отличной игры и поиску решений проблем разработки"
реклама
Консоль Xbox Series X должна появиться в ноябре этого года во всех регионах, но точная дата выпуска еще не подтверждена официально.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила