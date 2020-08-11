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Компания Intel объявила о новом снижении цен на семейство настольных процессоров 9-го поколения в рамках рекламного снижения цен. Данная информация поступила ресурса Tomshardware, который обнаружил, что различные процессоры получили скидки до 25%.

В официальном заявлении для Tomshardware, Intel сообщила, что это снижение цен является частью рекламной компании, призванной поддержать высокий спрос на высокопроизводительные процессоры в DIY сегменте.

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"Рекламное снижение цен - один из способов, которыми мы работаем с нашими партнерами, чтобы продолжать поддерживать высокий рыночный спрос на высокопроизводительные процессоры в DIY сегменте", - сказал представитель компании Intel.

Напомню, что предыдущее 9-е поколение процессоров Core под кодовым названием Coffee Lake-Refresh было представлено в прошлом году, топовым представителем которого стал 8-ядерный Intel Core i9-9900K с тактовой частотой до 5 ГГц. Кроме того, этот CPU имел специальный вариант, известный как Core i9-9900KS, который мог увеличивать частоту для всех ядер до 5 ГГц. Даже после выхода 10-го поколения процессоров Intel, игровая производительность топовых чипов серии 9х00 выглядит очень не плохо. Более того, снижение цен выглядит довольно приятно с точки зрения производительности на доллар по сравнению с существующей линейкой 10-го поколения.

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Однако, теперь Intel Core i9-9900K, несмотря на снижение цены уже не предлагает лучшей стоимости, чем Core i7-10700K, который имеет более высокие тактовые частоты по более низкой цене в 409,99 долларов. Два других чипа выглядят немного лучше с точки зрения производительности на доллар.

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Стоимость Core i7-9700K составляет 340 долларов, что на 69,99 долларов ниже, чем Core i7-10700K. Core i7-9700K предлагает разблокированный дизайн, но ему не хватает многопоточности, поскольку он имеет в два раза меньше потоков, чем Core i7-10700K. Если пользователь не планирует разгонять свой процессор, то Core i7-10700 (не K) за 309,99 долларов имеет гораздо лучшую стоимость, обладая при этом 8 ядрами и 16 потоками.

Intel Core i5-9600K также получает снижение цены до 193,95 долларов, что практически в два раза ниже, чем Core i5-10600K. Стоит однако, заметить, что новый процессор имеет больше потоков, предлагая при этом серьезное увеличение частоты.

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Можно предположить,что Intel очищает склады от своих 14-нм процессоров для настольных ПК 9-го поколения, чтобы освободить место для линейки Rocket Lake следующего поколения, которая, как ожидается, будет представлена в конце 2020 года. Кроме того, Intel ожидает ожесточенной конкуренции с AMD во второй половине 2020 года с появлением процессоров Ryzen нового поколения для настольных компьютеров на базе архитектуры Zen 3. Таким образом, тем кому не нужна топовая производительность, но желающим сэкономить, стоит присмотреться к процессорам предыдущего поколения от Intel.